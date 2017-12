Die besten Songs 2017 – Teil 5

Das Spektrum der «Bund»-Best-of-Liste 2017 reicht von südafrikanischem Gqom über ecuadorianischen Avantgarde-Pop und französischer 80s-Schmacht­musik bis zum portugiesischen Soul oder dem guten alten schwedischen Brunst-Rock.

Aero Manyelo – «Mooki» Und Südafrika? Hier laboriert man an der wohl spannendsten Mutation der elektronischen Tanzmusik seit Jahren. GQOM nennt sie sich, lebt von repetitiven Patterns und – zuweilen – vom ebenso repetitiven, aus dem Kwaito entlehnten Sprechgesang. Aero Manyelo zählt zu den einflussreichsten Untergrundkämpfern des Genres.

Oren Lavie – «Breathing Fine» Mit einer bewegten Biografie kann dieser Herr aus Tel Aviv aufwarten. In Israel wurde er als Theater-Regisseur gefeiert, in London begann er, Musik zu seinen Stücken zu schreiben, um in New York endgültig zum Musiker zu mutieren. Brel, Cohen, Waits, das sind seine Vorbilder, denen er seither nacheifert. In der Ballade «Breathing Fine» ist er ihnen dicht auf den Versen.

Metz – «Drained Lake» In Toronto wohnt die derzeit wohl fuchtigste Post-Punk-Band der Welt. Der Song startet mit der hübschen Zeile «Für immer nirgendwo hinkommen / Während ich leer in den Weltraum starre». Eine prima Ausgangslage für einen nihilistischen Wut-Song.

Sylvan Esso – «Slack Jaw» Auch wenn die Elektronik in dieser Zauberballade sehr zurückgenommen ist und sich nur auf ein leises digitales Tröpfeln und Summen beschränkt, war das Duo aus Nordkalifornien heuer in der Kategorie «Electronic Music» für einen Grammy nominiert. Gewonnen haben sie dort nichts, wohl aber unsere Herzen.

Corine – «Cocktail» Schwülstiger Erotomaninnen-80s-Disco-Pop mit Föhnfrisur, Trockeneisnebel und einem wahrhaftig solierenden Sopransaxofonisten, das alles bietet das Stück «Cocktail» der Französin Corine. Tanzmusik, zu der garantiert nicht geschwitzt wird.

Kuya – «Kingdom» Mit diesem Song des amerikanischen Produzenten erreicht der Trap eine neue Abstraktionsstufe. Nennen wir es Industrial-Dubstep-Trap. Man spiele es möglichst laut auf seinen Köpfhörern ab.

WhoMadeWho – «I don’t know» Zurück zum Soul. Die dänischen Elektroniker präsentieren eine ungewöhnlich getaktete Form der Seelenmusik, mit viel Falsett, mit synthetischer Perkussion und mit sonderbar unterkühlter Inbrunst.

Nadia Rose – «Tight Up» Die Dame aus London hat sich dem Ragga-Hip-Hop verschrieben und sprechsingt im Duktus der alten Dub-Poeten. Kein Wunder, dass sie von der BBC auf die Shortlist der zu beobachtenden Newcomer 2017 gesetzt worden ist.

Natalia Lafourcade – «Soledad y El Mar» Nach all dem musikalischen Trubel ist es Zeit für einen entspannten und tieftraurigen Bolero. Eine kompetente Vermittlerin dafür ist die chilenisch-mexikanische Sängerin Natalia Lafourcade, die sich auf ihrem neuesten Album der lateinamerikanischen Folklore annimmt.

Malik Djoudi – «Allant vers, à l’envers» Bisher tat sich der Franzose Malik Djoudi durch Auftragsarbeiten für Fernsehen, Werbung und Kino musikalisch hervor. Nun hat er sein Debütalbum «Un» veröffentlicht, auf dem er dandyhaft-elegant zwischen Club und Lounge wedelt, mit einer Coolness, wie sie der gute alte Christophe Tellier schon lange nicht mehr erreicht hat.

Feist – «I Wish I Didn’t Miss You» Das Wunder-Fräulein Feist hat uns in diesem Jahr endlich wieder einmal mit Musik beglückt. «I Wish I Didn’t Miss You» ist ein sonderbar verrauschtes und wunderbar berauschendes Folk-Lied, das aus keiner ernst gemeinten Best-of-Liste wegzudenken ist.

Salvador Sobral – «Amar pelos dois» Eigentlich dachten wir, dass dieser Song uns bloss so ans Herz ging, weil er im Umfeld osteuropäischen Brechstangen-Pops dargebracht worden ist. Doch der Siegersong des Eurovision Song Contest hat sich auch in der Welt ausserhalb des Bühnenlichts bewährt. Es ist eine musikalische Umarmung. Und der Urheber aus Portugal liegt derzeit mit transplantiertem Herzen und kaputter Niere im Spital. Die gute Nachricht zum Schluss: Er soll sich immerhin auf dem Weg zur Besserung befinden.

