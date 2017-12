Die besten Songs 2017 – Teil 4

Das Spektrum der «Bund»-Best-of-Liste 2017 reicht von südafrikanischem Gqom über ecuadorianischen Avantgarde-Pop und französischer 80s-Schmacht­musik bis zum portugiesischen Soul oder dem guten alten schwedischen Brunst-Rock.

Teil 4 von 5

Charlotte Dos Santos – «Red Clay» So klingt eine in Oslo gestrandete Brasilianerin, die am Berklee College Jazz studiert hat, um kurz darauf in Valencia den Flamenco-Gesang zu erlernen. «Red Clay» tönt nach grosser, entspannter Soulmusik, und das alles zum rhythmischen Pattern des gleichnamigen Freddie-Hubbard-Klassikers.

Algiers – «Mme Rieux» Diese Gruppe hat Bern die Konzertstunde des Jahres beschert. Diese Eindringlichkeit, dieser Nachdruck, dieser Ernst, diese Unruhe, diese Konsequenz, mit der diese Band in der Dampfzentrale zwischen Gospel, No Wave und Industrial schlenkerte, war absolut beglückend. Ebenso beglückend ist die einzige Ballade, die sich auf ihrem neuen Album findet.

Gato Preto – «Moçambique» Tempo by Gato Preto Wenn Düsseldorfer Elektronik auf so ziemlich sämtliche realexistierenden Formen aktueller afrikanischer Club­musik trifft, dann ist mit grosser Wahrscheinlichkeit die Gruppe Gato Preto am Werk. Ihr sehnlichst erwarteter erster Longplayer war der erhoffte Tanzboden-Knaller. Ethno-Disco ohne Autotune und ohne Ethno-Kitsch. Eine Freude.

Curtis Harding – «Face Your Fear» «Punkrock, Blues, Hip-Hop oder Soul? Ich wusste lange Zeit nicht, für welchen Sound ich mich entscheiden sollte», hat Curtis Harding kürzlich in einem Interview verraten. Für seine beiden bisher erschienenen Solo-Alben hat er sich für eine tiefschwarze, urbane Form des Soul entschieden. Und man möchte ihn dafür umarmen. Seine Fan-Base, zu der unter anderem Iggy Pop und Jack White gehören, ist stetig am Wachsen.

Nai Palm – «Atoll» Mit ihrer Band Hiatus Kaiyote brachte es die australische Sängerin Nai Palm bereits zu gehörig Ruhm und Ehre. Nun hat sie sich in die australische Wüste zurückgezogen und ihr erstes Solo-Werk eingespielt. Ein wunderbares, nur mit Gitarre und Backing-Vocals instrumentiertes Soul-Album, aus welchem wir selbstredend den schönsten Song destilliert haben.

Zeal & Ardor – «Blood In The River»» Es war ein gutes Jahr für die Basler, die ausgezogen sind, um den altehrwürdigen Gospel dem Dark-Metal gegenüberzustellen. Eine Kollision, die weltweit Skepsis und Begeisterung ausgelöst hat. Was will man mehr.

Alexandra Savior – «Mirage» Manchmal sind Eigeneinschätzungen derart gut, dass man ihnen nichts mehr hinzufügen muss: Die junge Singer-Songwriterin aus Portland nennt ihre Musik «Feminist Angst Horror Film Feel» und hat ihr Debütalbum «Belladonna of Sadness» getauft.

Bror Gunnar Jansson – «I Ain’t Going Down That Road No More» «Angst Horror Film Feel», so könnte man auch die Musik des schwedischen Einmann-Betriebs Bror Gunnar Jansson bezeichnen. Abgetakelter und staubiger Wüstenrock aus dem coolen Norden.

Cabadzi «Undeuxtrois» Trap-Chanson, so könnte man nennen, was die zwei Franzosen von Cabadzi der Welt anbieten. «Undeuxtrois» ist ein Song, der mit seinen Subbässen die Bauchdecke und mit seiner Poesie das Gemüt zum Schnurren bringt.

Tamino – «Indigo Night» Just als man glaubte, das seis gewesen mit den schwindlig machenden Männerstimmen, biegt dieser Herr aus Belgien um die Ecke und setzt noch einen drauf. Musikalisch sozialisiert worden ist der finstere Singer-Songwriter mit ägyptischen Wurzeln von Serge Gainsbourg, Tom Waits und Oumou Sangaré. Das hört man dieser todtraurigen Musik zwar nicht an, offenbart aber eine Offenheit, die den Mann zu einer der interessantesten Entdeckungen des Jahres macht.

