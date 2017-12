Die besten Songs 2017 – Teil 3

Das Spektrum der «Bund»-Best-of-Liste 2017 reicht von südafrikanischem Gqom über ecuadorianischen Avantgarde-Pop und französischer 80s-Schmacht­musik bis zum portugiesischen Soul oder dem guten alten schwedischen Brunst-Rock.

Teil 3 von 5

Radio Moscow – «Driftin‘» Natürlich bringen diese rückständigen amerikanischen Psychedelik-Rocker die Musikwelt keinen Millimeter weiter. Aber sie machen sie mit ihrem ungehobelten, brünstigen Tun ein kleines Stück besser.

Nobody Reads – «Funeral And Bloom» Everybody Sucks by Nobody Reads Was für eine Stimme, die da aus Basel zu uns dringt. Sie kann alles, doch sie tut gerne das nicht so Naheliegende. Nobody Reads bewegen sich auf ihrem Debüt-Album im Spannungsfeld zwischen Soul und Punk. Da gibts noch viel zu entdecken.

MHD – «Afro Trap Part 8 (Never)» Ein neues Stück des französischen Hip-Hop-Mannes, der auf die glorreiche Idee gekommen ist, sich seine Inspiration zur Abwechslung mal nicht in den USA, sondern in Afrika zu holen. Herausgekommen ist ein munter getaktetes Stück Tanzmusik.

EVHA – «Todo Su Cuerpo Brilla» Wie klingt elektronische Musik aus Ecuador? Sie klingt im Moment gerade weit spannender als so vieles, was derzeit aus den Heimstudios der USA oder Europas zu uns dringt. Im Windschatten von Nicola Cruz hat sich eine experimentelle Underground-Szene gebildet, die traditionelle Musik der Heimat mit Elektronik verdrahtet. Die Gruppe El Viejo Hombre de los Andes (kurz: EVHA) gehört zu den erfinderischsten Exponenten dieser Bewegung. «Todo su cuerpo brilla» ist eine staunenswerte Bastelarbeit aus apart geschnittenen Loops, Folklore und heutiger Strommusik.

Julia Biel – «Wasting Breath» Das Debüt-Album der britischen Soul-Sirene trug den hübschen Namen «Love Letters and Other Missiles» und hat der Dame eine Nomination für den BBC-Jazz-Award in der Kategorie «Rising Star» eingebracht. Nun braut sich ein neues Werk zusammen: «Wasting Breath» ist ein betörender Vorbote, mit Streicher, Schnipp-Beat, Porno-Bass und trotzdem fast gar keinem bisschen Kitsch.

Iggy Pop – «Gold» Nichts mit Kitsch am Hut hat bekanntlich auch der Ur-Punk Iggy Pop, von dessen Alterswerk man sich noch so einiges versprechen darf. Es scheint, als tummle er sich anstatt in Altenheimen in schlecht gelüfteten Kellerlöchern herum und schürfe sich dort die Seele auf. Sein neuester, von Danger Mouse produzierter Song «Gold» ist Teil des Soundtracks eines gleichnamigen Hollywood-Streifens und ist in einem sinistren Spaghetti-Western-Layout gehalten.

King Gizzard and the Lizard Wizard – «Open Water» Nicht weniger als 50 Songs hat diese schaffige Gruppe aus Melbourne allein in diesem Jahr veröffentlicht. Und obwohl man sich zuweilen etwas mehr Geduld im Ausgestalten der einzelnen Tracks wünschte, gehört dieser psychedelische Abenteuer-Rock, der auch vor Bossa-Nova-Anleihen und Art-Jazz nicht zurückschreckt, zum Erfrischendsten, was dieses Jahr in Sachen Rockmusik zu bieten hatte.

The Mynabrids – «Golden Age» In diesem feierlich-schwerblütigen Folk-Song stimmt die amerikanische Singer-Songwriterin Laura Burhenn mit schlauem Witz einen Abgesang auf das auslaufende Goldene Zeitalter an. Und man möchte am liebsten dazu schunkeln. Das soll ihr mal einer nachmachen.

A=f/m – «Magical Forest» Download by a=f/m Nicht alles ist prima auf dem Debüt-Album dieses aus dem Berner HKB-Milieu stammenden Duos. Doch im «Magical Forest» würde man sich gerne verlaufen. Das ist wohlig einlullender, elektronischer Dream Pop, wie man ihn in dieser Güte 2017 weltweit kaum wo gefunden hat.

Courtney John – «Jah Love Is Waiting» Dieser Mann mit dem entspanntesten Falsett Jamaikas hat für die Grossen der Zunft Lieder geschrieben, und er wurde auch schon als der beste Sänger des vor Musik strotzenden Eilands ausgezeichnet. Doch sein neuestes Album «Ecosystem» hat bisher – völlig zu Unrecht – noch kaum Beachtung gefunden. Dabei bietet es flauschigsten Lovers Rock – einen schwülen Mix aus Reggae, Soul und R ’n‘ B.

