Die besten Songs 2017 – Teil 2

Das Spektrum der «Bund»-Best-of-Liste 2017 reicht von südafrikanischem Gqom über ecuadorianischen Avantgarde-Pop und französischer 80s-Schmacht­musik bis zum portugiesischen Soul oder dem guten alten schwedischen Brunst-Rock.

Teil 2 von 5

Barro feat. Serena Altavilla – «Vai» (Italian version) Diese sonnige Kooperation zwischen Brasilien und Italien stammt von Barro aus Recife und der Indie-Sängerin Serena Altavilla aus Bologna. Auf dass sich deren Wege noch des Öftern kreuzen mögen.

Son Little - «Mad About You» Eigentlich müsste dieser Soul-Schmachter längst ein Superstar sein – zwei derart geschmackssichere Alben hat er in den letzten zwei Jahren veröffentlicht. Hätte er das nicht auf dem Indie-Label Anti getan, wären sie womöglich nicht ganz so hervorragend herausgekommen, wäre er indes bei einem Plattenmulti, würde ihm die Welt wohl zu Füssen liegen. Egal: «Mad About You» ist eine Hymne der ­neuzeitlichen Seelenmusik.

Baxter Dury – «Miami» Sein Papa Ian Dury landete mit «Hit Me with Your Rhythm Stick» einen Welthit. Sohn Baxter bäckt etwas kleinere Brötchen. Mit «Miami» ist ihm jedoch ein hübscher Disco-Pop-Ohrwurm gelungen, mit einer der schönsten poetischen Anmassungen des auslaufenden Jahres. Kleines Zitat: «Ich glaube nicht, dass du erkennst, wie erfolgreich ich bin / Ich bin wie ein Schiffsmagnat / Voller Versprechen und Sperma / …ich bin Miami.»

Tash Sultana – «Jungle» Begonnen hat die Karriere dieser australisch-maltesischen Sängerin auf den Strassen Melbournes. Dort hat sie einen Weg gefunden, mittels Loop-Maschinen und anderer Effekte eine eigene Musikwelt zu erschaffen. Nun tourt sie als Alleinunterhalterin durch ausverkaufte Konzerthallen. «Jungle» ist eine brünstige und atemberaubende Kreuzung von Soul und Reggae.

The Veils – «Swimming With Corcodiles» (Acoustic version) Manchmal benötigt ein Song nicht mehr als eine akustische Gitarre, einen Sänger und ganz viel Seelenschmerz. The Veils haben ihren Song «Swimming With Crocodiles» in einer Akustik-Session neu eingespielt. Grossstadt-Folk, wie man ihn sich nicht schöner denken kann.

Züri West – «Schachtar gäge Gent» Was gibt es Trostloseres als einen zweisamen Abend vor einem gänzlich unbedeutenden Fussballspiel? Und was gibt es Besseres als Züri West, die dieses Setting für einen Song nutzen. Die Berner haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Dieser Song gehört zusammen mit «Schatteboxe» zum Besten, was sie bisher in die die Welt gesetzt haben.

Dizzee Rascal – «Wot U Gonna Do?» Der Grime ist zurück, diese in England erfundene, vertrackt programmierte und ebenso gerappte Hip-Hop-Unterart. Dizzee Rascal war einer der Bahnbrecher des Genres. Nach künstlerischen ­Irrungen und Wirrungen hat er sich auf seine Kernkompetenz zurückbesonnen und ein erfreuliches neues Grime-Album eingespielt. Die Konkurrenz schnaubt ihm jedoch im Nacken.

Flo Morrissey and Matthew E. White – «Thinking Bout You» So klingt das, wenn zwei Hippies dem antiseptischen Neo-Soul-Hit von Frank Ocean ein Herz einsetzen. Matthew E. White ist Amerikas Produzent der Stunde, Flo Morrissey eine aufstrebende Neo-Folk-Sängerin mit glockenklarer Stimme. Auf dem ersten gemeinsamen Album covern die beiden in aller Entspanntheit ihre Lieblingslieder.

Idles – «Mother» «Brutalism» heisst das Erstlingswerk dieser Post-Punk-Band aus Bristol, und der Name macht durchaus Sinn. Das Werk ist getrieben von einem ungezügelten Furor, wie man ihn schon länger nicht mehr vernommen hat. Wurde auch höchste Zeit. Zitat: «Der beste Weg, einen Tory zu erschrecken, ist zu lesen und reich zu werden.»

20. Der Plan – «Man leidet herrlich» Unkapitulierbar by Der Plan Früher, als die Neue Deutsche Welle noch nicht Neue Deutsche Welle hiess, sang diese Düsseldorfer Band zu selbst gebasteltem Elektro-New-Wave über gefährliche Clowns, Pausen-Sassas und persisches Cowboy-Golf. Heute erklären sie uns zu tiefenentspanntem Teutonen-Dub das schiere Leben: «Man sucht Geborgenheit und Liebe / Doch die bekommt man nicht für Geld / Am Ende zählen nur Momente / die das Glück für dich bestellt.» So schön.

(DerBund.ch/Newsnet)

Teil 2 von 5