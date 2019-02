Der Dachs ist sein Wappentier

Er hat einen Putzfimmel, joggt, hasst aber Antiquitäten und Fahrradfahren – einem Mann mit derartigen Eigenschaften und Hobbys ist eigentlich nicht zu trauen.

Natürlich darf man das auch nicht, zumal dann, wenn dies einer wie Dirk von Lowtzow schreibt. In seinen Songtexten legte der Sänger und Songwriter der Hamburger Band Tocotronic jahrelang Fährten, die möglichst weit von seiner Person weg führten, bis sie zu Slogans wurden, die in den 90ern das Lebensgefühl einer Trainerjackenjugend widerspiegelten.

Den deutschen Pop geprägt

Diskursrock nannte man das, weil dieses distanzierte Erzählen so viel Raum bot – für Hymnen wie das Anti-Heimatlied «Aber hier leben, nein danke» wie für das Verhandeln von Gendertheorien in einem späten Song wie «Exil». Etwas, das in der deutschsprachigen Popmusik in dieser Form ungehört und aufregend war. In den letzten Jahren gab sich von Lowtzow nach und nach zu erkennen, «entpanzerte» sich, wie dies der 47-Jährige nennt: Vor einem Jahr auf dem Album «Die Unendlichkeit» sang er autobiografisch geprägte Lieder.

Ja, das mit dem Putzfimmel et cetera, das alles in seinem ersten Buch «Aus dem Dachsbau» zu lesen ist: «Das stimmt», sagt von Lowtzow beim Treffen in einem Zürcher Café. Aber warum legt er dies überhaupt offen? «Das Buch ist in gewisser Weise eine Selbsterkundung, und da muss ich ja was preisgeben. Doch mir hat es davor gegraust, gerade als Rockmusiker, nur auf Coolness zu bauen – das wäre schrecklich gewesen. Das Spiessige, leicht Verklemmte, das in jedem von uns steckt, muss vorkommen.»

ABC vs. Code

Dirk von Lowtzow wirkt dann natürlich nicht verklemmt, auch nicht gekünstelt oder cool, sondern vielmehr freundlich und heiter, wenn er über sein Buch spricht. Es sind ja auch keine nostalgietriefenden Memoiren entstanden. Im Gegenteil: «Es ist eine ganz kleine Literatur», sagt er, zumindest von der Form her: Die kurzen Prosastücke und Szenen aus seinem Dasein zeugen vielmehr von einem Songwriter, dem die Miniaturform behagt und der dann am besten ist, wenn sie möglichst kurz gehalten sind.

Und immer dann, wenn die Stücke und Spuren zu konkret werden, tauchen Tiere auf, obwohl er gar kein ausgesprochener Tierfreund sei: ein Eichhörnchen, das sich im Diskurs verirrt, sprechende Hunde, der Dachs, den er als comicbesessener Jugendlicher gezeichnet hat. Dieses Mischwesen zwischen Tier und Mensch führt dann auch zum Dachsbau aus dem Titel, den Dirk von Lowtzow als Rückzugsort beschreibt, wo einer fernab der Öffentlichkeit Gänge und ein System baut, um dann und wann aufzutauchen.

Der Dachs, der sich hier durchgräbt, das ist in von Low­tzows Fall der Autor selbst. Und das System, auf das er baut, ist das Alphabet. Denn die Texte hat er in alphabetischer Ordnung angeordnet und führt von A wie «Abba» bis Z wie «Zeit», weil das Alphabet ein sehr einfach zu erlernendes, demokratisches Ordnungsprinzip sei, im Unterschied zum Code, sagt er: «Das Alphabet ist ja das erste, das Kinder in der Schule lernen. In gewissem Sinne bin ich als Buchautor auch Anfänger und ABC-Schütze.»

Fenster zum Obskuren

Beim ABC-Schützen, beim Buben, beginnt auch das Buch. Er erinnert sich nach einer fussballerischen Erniedrigung an die Tochter des Nachbars, die immer Abba hörte. Er entdeckte so eine Musik, die ihm versprach, «Einsamkeit und Isolation abstreifen zu können».

Die Popmusik und Popkultur als Rettung, als Zufluchtsort und als Mittel, die Welt zu erfahren: Es ist bei allen Abzweigungen und Nebengängen, die von Lowtzow nimmt, der rote Faden des Buches. So liest man über seine Obsession für Aliens und Neil Young, und von der Popkritik, die in Offenburg, wo er aufgewachsen ist, seine ästhetische Theorie war.

Er beneide Leute, die stundenlang herumsurfen könnten und danach wahnsinnig inspiriert seien.

Zeitschriften wie die «Spex», die seit diesem Jahr nur noch online geführt wird, waren für ihn «ein Fenster zur Welt, zum Obskuren und zu Möglichkeiten, die man in einem Kleinstadtmilieu gar nicht hat». Er erzählt dann von der Wichtigkeit der Räume, von Jugendzentren, Kneipen und Clubs, oder einem «magischen Raum» wie der Berliner Volksbühne, die jüngst abgewickelt wurde, wie Dirk von Lowtzow bedauert. «Ohne diese Räume hätte es eine Band wie Tocotronic nie gegeben.»

Aber es gibt ja mittlerweile den virtuellen Raum, das Internet? «Ich will nicht kulturpessimistisch klingen, aber ich habe im Netz noch nie eine ästhetische Erfahrung gemacht – es hat mich noch nie zum Weinen gebracht», sagt er. Aber natürlich beneide er die Leute, die stundenlang herumsurfen und sich verlieren könnten – und danach wahnsinnig inspiriert seien. Doch für ihn sei das nichts.

Politik? Hatte er ja schon

Versinken in der Zeit, und die Zeit gar vergessen, konnte Dirk von Lowtzow beim Schreiben des Buches. Ein Gefühl, das er seit seiner Kindheit nicht mehr kannte: «Ich habe grundsätzlich immer zu viel Zeit, was quälend sein kann, wenn die Tage endlos werden.» Vielleicht liegt im Tempo der grösste Unterschied zwischen dem Buchautor und dem Songwriter von Lowtzow: «Das Schreiben von Songs ist eine sehr schnelle Kunst, die von Geistesblitzen lebt.» Je schneller, umso besser das Ergebnis.

Wenn man so will, ist «Aus dem Dachsbau» die Verlängerung, die Entschleunigung auch des letzten Tocotronic-Albums «Die Unendlichkeit». Eine Kritik an der Platte war, dass sich die Band nun einigelt in der eigenen Geschichte, ausgerechnet jetzt, wo doch die politische Lage dringendere Lieder erfordert hätte. Aber von Lowtzow wiegelt ab und sagt: «Die Themen wie die Abschottungspolitik Europas haben wir schon auf früheren Alben erschöpfend behandelt.» Und sagt dann, dass man im Popsong und der Kunst Themen erahnen und dann aufwerfen muss, bevor sie auf den Plan treten. Er sei ja kein Journalist, sondern Künstler.

Ein Künstler, der im Buch losrennt: «Zum Jogger werden, das wäre dir früher entsetzlich vorgekommen», schreibt er unter dem Buchstaben H wie «Hysterie». Aber jetzt, da habe er die Turnschuhe immer im Blick. Meint er das denn wirklich ernst? «Irgendwann bleibt einem nichts mehr anderes übrig», sagt Dirk von Lowtzow. Schwimmen fände er ja noch schlimmer als Joggen.

Dirk von Lowtzow: Aus dem Dachsbau. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2019, 192 Seiten, zirka 28 Franken (Redaktion Tamedia)