«Danke für alles, was du uns gabst, Martin»

Der Tod von Martin Stricker bewegt die Rock- und Metal-Welt. Der 50-Jährige prägte ab 1984 mit der Band Celtic Frost das Metal-Genre. Am Samstag starb er an einem Herzinfarkt. Das Echo in Magazinen, Blogs und auf den sozialen Medien ist gross. Zahlreiche Fans und Blogger ehren Stricker und sein Schaffen als wegbereitend für den modernen Metal. «Mit seinem Bassspiel, seinem Gesangsstil und seiner Produktionsarbeit hat er eine unauslöschliche Spur hinterlassen», schreibt etwa der Blog «Ghost Cult Magazine».

Reaktionen gibt es auch von Musikerkollegen aus aller Welt.

Der schwedische Metal-Gitarrist Michael Amott würdigt Martin Stricker als einen «der frühesten Vertreter extremer musikalischer Dunkelheit im Metal»:

One of the early purveyors of extreme musical darkness in Metal has left us. RIP Martin Eric Ain. #martinericain #celticfrost #hellhammer pic.twitter.com/mh2WlIioId — Michael Amott (@Michael_Amott) 22. Oktober 2017

Charlie Benante von der Band Anthrax nennt Stricker «einen der nettesten, intelligentesten und kreativsten Menschen, die ich je kannte»:

I am very sad to wake to the news about Martin Ain, one of the nicest , intelligent and creative people I’ve ever known. #celticfrost ???????? — Charlie Benante (@skisum) 22. Oktober 2017

Nick Holmes von Paradise Lost twittert «noch einer, der zu früh von uns ging»:

Very sad to hear about Martin Ain,another one gone too soon R.I.P #CelticFrost — Nick Holmes (@NickHolmesPL) 22. Oktober 2017

Und von Danko Jones gibt es ein simples «Rest In Peace, Martin Ain. The best.»:

Rest In Peace, Martin Ain.

The best. pic.twitter.com/HwmSWAMc1v — Danko Jones (@dankojones) 22. Oktober 2017

Die Norweger von Satyricon schliesslich sind eine von vielen Bands, die Stricker auf Instagram würdigen. Zusammen mit Bandkollege Tom. G. Warrior sei Martin die Maschine einer der einzigartigsten Bands in der Musikgeschichte gewesen. «Heute trauern wir um einen Freund und um unsere Inspirationsquelle. Danke für alles, was du uns gabst, Martin»:

