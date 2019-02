Berichte: «Talk Talk»-Musiker Hollis ist tot

Mark Hollis ist tot. Der Sänger, der mit der Band Talk Talk berühmt geworden war, starb im Alter von 64 Jahren. Songs wie «It's My Life» oder «Such a Shame» wurden in den 80er-Jahren zu weltweiten Pop-Hits.

Woran der in London (Tottenham) geborene Künstler starb, ist noch unklar. Eine offizielle Bestätigung seines Todes steht noch aus. Die Nachricht von Hollis Tod gab der verschwägerte Cousin und Musikdirektor, Anthony Costello, bekannt. Britische Medien nahmen diese auf.

RIP Mark Hollis. Cousin-in-law. Wonderful husband and father. Fascinating and principled man. Retired from the music business 20 years ago but an indefinable musical icon.

Talk Talk - It's My Life (Live at Montreux 1986) https://t.co/eGRfLWHt6r