86'000 Tickets gehen ruckzuck weg

Auch die Zusatzkonzerte in Deutschland, in Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg sowie in der Rammstein-Heimatstadt Berlin sind bereits ausverkauft. Die Tour führt 2020 ausserdem nach Österreich, Belgien, nach Nordirland, in die Niederlande, nach Frankreich, Italien, Polen, Estland, Norwegen, Schweden und Dänemark. Für Grossbritannien sollen weitere Termine folgen.

Bereits der bisher laufende Teil der Tour zum titellosen siebten Studioalbum, das mit Verkaufsstart im Mai international die Charts stürmte, war in kürzester Zeit weitgehend ausverkauft.