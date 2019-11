20'000 Franken für Berner Konzertclub ISC

Zum dritten Mal haben das Migros-Kulturprozent und die Fondation Suisa Schweizer Musikclubs ausgezeichnet. Von den 50'000 Franken gehen 20'000 Franken an das Berner ISC und je 10'000 Franken an das Royal in Baden und das Bieler Le Singe.

Insgesamt haben 36 kleine und mittelgrosse Lokale ihr Dossier eingereicht. Darunter auch Le Rez/Usine in Genf und SAS in Delsberg, die je 5000 Franken Unterstützung erhalten.

Wie Migros-Kulturprozent in einer Medienmitteilung vom Mittwoch schreibt, habe die Jury Clubs ausgewählt, «die auf ein kulturell herausragendes Livemusik-Programm und einen hohen Anteil an nationalen Bands und Nachwuchskünstlern setzen». Das ISC, das seit bald 50 Jahren besteht, könne ausserdem als Urgestein der Schweizer Clubszene bezeichnet werden.