Pop-Briefing: Bademeister, die zu Grufties werden

Was blüht

Im August 1998 ist in einem Studio im englischen Surrey etwas vorgefallen, was womöglich einmal als der grösste Sündenfall der Popmusik in die Geschichte eingehen könnte. Die Schauspielerin und Sängerin Cher war während der Aufnahmen des Songs «Believe» mit ihrem Produzenten Mark Taylor in Streit geraten. Er befand, Chers Gesang sei unzureichend, sie befand nach wiederholtem Einsingen, er solle sich zum Teufel scheren. Wenn es ihm nicht passe, solle er sich eine andere Sängerin suchen.

Leider tat Mark Taylor das nicht. Nachdem Cher das Studio laut schimpfend verlassen hatte, versuchte Mark Taylor verzweifelt, das gesangliche Schlamassel zu retten. Er drehte die Regler des Auto-Tune-Effekt, mit dem sich schief gesungene Gesangsspuren elektronisch in gerade gesungene Gesangsspuren verwandeln liessen, bis zum Anschlag auf, was die Stimme von Cher derart roboterartig verfremdete, dass sie kaum mehr wiederzuerkennen war. Der Erfinder des Geräts, Andy Hildebrand, hatte seinen Effekt so programmiert, dass diese Art der Tonkorrektur möglich war, doch er war überzeugt, dass niemand so verrückt sein würde, ihn auch so einzusetzen, wie er später in einem Interview erklärte. Cher gefiel das Ergebnis jedoch dermassen gut, dass sie der zweifelnden Plattenfirma ausrichtete, sie dürfe den Robotereffekt auf ihrer Stimme nur über ihre Leiche eliminieren.

«Believe» wurde zum ersten Welthit mit forciertem Auto-Tune-Einsatz. Nächste Woche gastiert die Urheberin des Schlamassels im Zürcher Hallenstadion.