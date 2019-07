Organhandel mit Schwiegermüttern

Auf jeden Fall. «Zechpreller lässt Mutter (80) als Pfand zurück», berichtet der «Blick» und liefert damit eine weitere Folge aus der munteren Geschichte der Verwechslungen des realen Lebens mit der kapitalistischen Ökonomie. Oder umgekehrt. Denn was dem Hotelier an seinem Gast so imponierte, einem Italiener namens Simone G., das war seine pausenlose telefonische Betriebsamkeit. Es ging um den Kauf und Verkauf von Hotelbetrieben, um Millionenverträge, die kurz vor dem Abschluss standen. Es war, mit einem Wort: unternehmerische Dynamik. «Was für ein Irrtum!», neunmalklugt nun der «Blick». Doch während der Gastwirt zurückblieb mit seiner offenen Rechnung und der Mutter des Simone G., einer ­ahnungs-, mittel- und nunmehr auch ob­dachlosen Kettenraucherin («Wir haben ihr sogar Zigaretten besorgt», so der Gastwirt), kann man sich schon fragen, ob es noch besser kommen kann.

Es kann. Man muss den Einsatz nur ein bisschen erhöhen, dann eröffnen sich dem unternehmerisch denkenden Individuum ganz neue Dimensionen. So wie im Fall, der sich dieser Tage in Madrid zutrug. Er handelt von einer Frau, die von ihrem Lebenspartner um 60000 Euro betrogen wird, worauf die Frau ihren Schwiegersohn anstellt, um das Geld zurückzubekommen: Er soll den Betrüger umbringen und dessen Organe für 60000 Euro verkaufen.

Sehr konsequent. Sehr konsequent aber auch, dass die Frau nun den Schwiegersohn anzeigt – wegen Betrugs. Weil er seinen Vertrag nicht erfüllt: Auch nach der vereinbarten Frist von 180 Tagen steht die «Operation» aus, mit der eine «Anti­terror­einheit» das Opfer ausschalten und ausweiden sollte, und zwar nach dem «Verfahren EP-214-W2 der UNO».

Eventuell sind der Auftraggeberin ja schon vorher Zweifel an den Qualifi­ka­tionen des Schwiegersohnes gekommen, der sich als Agent des spanischen Geheimdiensts CNI ausgibt, vorher beim Mossad und bei der CIA gearbeitet haben will und imposante Erfolge vor­weisen kann: 1897 «Objekte» liquidiert, 524 entführt, 46 Medaillen aus 352 Missionen in 104 Ländern. Jedenfalls stellt sich heraus, dass der Leistungsausweis so erfunden ist wie die ganze Geheimdienstlerei. Nun erwartet die Schwiegermutter eine Anzeige wegen Anstiftung zum Mord, den Schwiegersohn eine wegen Betrugs mit amtlichen Emblemen und Titeln.

Bringt also die Veralltäglichung ökonomischer Initiative das Schlimmste im Menschen hervor? Natürlich nicht. Erinnert sei an jene Firma in den USA, bei der Sicherheitsspezialisten wegen regelmässiger Zugriffe aus China auf einen ihrer Server argwöhnisch wurden. Sie fanden Bob, einen Software-Entwickler, der den eigenen Job nach China ausgelagert hatte und dafür 50000 Dollar jährlich bezahlte, während er selber mehrere Hunderttausend verdiente für alles, was ihm zu tun blieb in seinem Büro: Facebook, Youtube, Ebay, Mittagspause, Feierabend. Und vorher noch das tägliche Mail, in dem er seine Vorgesetzten über den Stand seiner Projekte informierte. Die liefen so gut, dass er in all den Jahren nur Lob für seine Arbeit bekam und als «bester Entwickler des Hauses» gefeiert wurde.

We love Bob, Held und Vorbild wahren Unternehmertums und Gründer der tollsten Ich-AG, die die Welt jemals sah.