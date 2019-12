«Ich interessiere mich für Belletristik», sagte die Frau in ihrer Dankesrede und präzisierte sogleich: «Ich interessiere mich für eigensinnige, widerspenstige, verwirrende und klärende Literatur. Und die gibt es in der ganzen Schweiz.» Ende November nahm die 68-jährige Bielerin Ursi Anna Aeschbacher in der Aula des Kulturzentrums Progr den Spezialpreis der Stadt Bern für ihre verlegerische Arbeit entgegen. «Ohne Literatur ist unser Leben viel ärmer», fuhr Aeschbacher fort. «Ich tue jetzt einfach so, als ob es darüber keinerlei Zweifel gäbe. Literatur verändert vielleicht nicht die Welt, aber sicher die Zeit, die wir mit ihr verbringen, und vielleicht auch ein wenig die Zeit danach.»