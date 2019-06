Nid dr 13., sondern dr 14.

u we die siebe Meitli i däm Troum när plötzlech aui si erwachse worde

u dr Chinderwage, wo vorne schteit ächt isch, u aui grad am

Telefoniere si mit ihrem Ma, u me när i däm Troum scho im Büro isch vo

dene siebe Manne, wo aui im Chor säge, los Schatz, i muess jetz

ufhöre, du weisch die Sitzig, woni hüt ha, u gäu, es wird de äuä schpät-



U we sech i däm Troum när plötzlech e undefinierbare Gruuch

verbreitet, e Gruuch, wo ihr Nase chutzelet u chratzet u we das

Chutzele u Chratze immer schtärcher wird u sech zumene gwautige

Juckreiz entwickelt u me muess niese i däm Troum u dr Juckreiz immer

no da isch, so dass me mit sim Finger i d Nase iche fahrt u fat afa

grüble u merkt, dass dert öppis isch i dere Nase inne u witer grüblet

u schliesslech en Alageberater us sire Nase het usegrüblet wo, chuum

isch er dusse, o grad sofort afat, eim zberate, was me söu alege-



u we da Alageberater när sire Sekretärin rüeft u die mit emene riesige

Huufe Chleider derhär chunnt, wo sie ufe Tisch leit u dr Alageberater

zuere seit, aber sones tolls Chleid, wie sie eis aneheig, sig da i

dere Uswau ufem Tisch auso kes derbi, u dr Alageberater när afat, sire

Sekretärin Komplimänt zmache u seit, sie gsei so umwärfend guet us, da

chömm me doch diräkt i d Versucheig, sire Frou nach füfezwänzg

Ehejahr untröi zwärde, u was sie vo dere Idee würd haute, öb sie da am

Schluss no derbi wär bi däm Abetüur-



U we sech i däm Troum scho wieder dä Gruuch fat afa verbreite, wo scho

wieder fat afa chutzele u bisse ir Nase u sech i dere Nase e Juckreiz

entwickelt, wo immer unerträglecher wird, aber we das mau kes Niese u

kes Grüble u Chratze i dere Nase öppis hiuft u me schliesslech wäg däm

Juckreiz us däm Troum usegrisse wird u wach i sim Bett liegt u aus

noch ganz dütlech vor sech het, die siebe wiude Buebe u die siebe

brave Meitschi, die siebe Froue mit Chinderwage u die siebe Manne im

Büro u am Schluss no dä ufdringlech Alageberater u sini Sekretärin-



aber, we me nächhär merkt, dass es Friti isch, aber nid dr 13.,

sondern dr 14. u zwar vom Juni u auso Froueschtreiktag u me sofort

ganz schtouz isch uf sech, dass me sech i sim Troum so passend zu däm

Tag so kritisch mit Gschlächterschtereotyp het usenang gsetzt u dass

me sini Tröum ganz unbewusst u wie vo säuber so perfekt uf dr Höchi

vor Zit cha gschtaute u das sofort aus Zeiche nimmt, dass me jetz äuä

scho emanzipierter isch aus sini Frou-



u we me nächhär afat, sech uf sini Schuetere zchlopfe, u mit däm

Chlopfe gar nümm cha ufhöre u chlopfet u chlopfet u me bim däm Chlopfe

ganz euphorisch wird, bis me när scho wieder dä Gruuch ir Nase het u

dä Juckreiz, no einisch heftiger aus vorhär, so dass me das mau

viellech sogar richtig u sim Schlaf erwachet.