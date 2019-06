Nein, er sagt noch lange nicht «adjö»

Der Mann mit der Baseballkappe wirkt ganz vergnügt, obwohl er an Krücken geht. Ein Bandscheibenvorfall macht ihm zu schaffen, «Dinge eben, mit denen sich ein alter Mann herumschlagen muss». Der 69-jährige Martin Frank lächelt und nimmt in einer Beiz in der Solothurner Altstadt Platz. Ja, ohne jeden Zweifel, der Mann spricht, so viel wird nach wenigen Sekunden klar, eindeutig Zürichdeutsch. Und doch gilt Martin Frank gemeinhin als deutscher Autor, obwohl er auch auf Hochdeutsch und Englisch schreibt.