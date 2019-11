Nach dem Sturm ein neuer Horizont

Nach neun Tagen auf hoher See hatte eigentlich niemand mehr Lust auf den stürmischen Ozean. Aber es ging nicht anders, wir mussten einen grossen Umweg machen und neuen Anlauf nehmen. Unser grossartiger Skipper Urs Rieder hatte bereits die Seerettung angefunkt. Weil das Navigationssystem ausgefallen war und neu gestartet werden musste, habe ich per Handsteuer ein wenig herumprobiert. Und plötzlich ging es wieder genau in die Richtung, in die wir wollten. Die Strömung war uns ebenfalls wieder wohlgesonnen. Wir schafften es schliesslich aus eigener Kraft und eskortiert von der Seerettung in die Marina von Richards Bay. Wir hatten Glück - dennoch hat uns dieser Kampf mit den Elementen irgendwie auch Spass gemacht.

In Richards Bay, diesem Tor zum Zululand und zu grossen Nationalparks, hatten wir auch Zeit, auf unsern Törn durch den Indischen Ozean zurückzublicken. Mauritius war eine sehr schöne Erfahrung, da auf dieser Insel Menschen aus vielen verschiedenen Glaubensrichtungen friedlich miteinander leben. Mischehen sind absolut normal. Das war für mich wie Balsam auf die Seele nach den monotheistischen Staaten Oman und Malediven, die streng muslimisch sind. Die Segnung der World-Arc-Flotte, mit der wir jetzt wieder segeln, wurde auf Mauritius von den vier Glaubensführern abgehalten. Cool! Leider waren auf Mauritius wieder die jährlichen Examen angesetzt, und ich konnte keine Strandreinigungsaktion mit einer Schule machen. Dafür gab es ein Treffen mit Beamten der Erziehungsdirektion und einem halben Dutzend Kunstlehrern aus verschiedenen Schulen. Wir haben beraten, wie G-Cubes fortgeführt werden könnte, ohne dass ich vor Ort sein muss. Zudem habe ich zwei Kunstlehrer ausgebildet, um G-Cubes selbstständig zu produzieren. In Richards Bay konnten wir übrigens eine G-Gubes-Aktion mit Zulu-Kindern durchführen, die einen Segelkurs besuchten und immer wieder bei uns vorbeischauten. Einer der Segellehrer ist so angetan vom G-Cubes-Projekt, dass er mit der Presse weiterarbeiten will.

Besonders auf den Malediven haben wir festgestellt, dass wir eigentlich noch länger hätten bleiben müssen, um die angefangenen Projekte zu vertiefen. Wir haben deshalb entschieden, einen Mitarbeiter Anfang 2020 nach Oman, Mumbai, Sri Lanka und auf die Malediven zu schicken, um dort die aufgegleisten Projekte weiterzuentwickeln. Schon jetzt ist klar: Alle Schulen werden sich an der Produktion der 1000 G-Cubes für den Endwürfel beteiligen; dieser Würfel soll dann Ende 2020 in Bern ausgestellt werden - hoffentlich auf dem Bundesplatz. Wegen der enormen Nachfrage nach Kompressoren haben wir angefangen, Pressen vor Ort für weiterführende Projekte zu produzieren. Wir kommen so einem Ziel näher, das wir schon fast von Anfang an verfolgten: kleinen Inseln Hilfestellung zu leisten, um ihnen ein unabhängiges Müllmanagement zu ermöglichen.

Wir entwickeln deshalb einen Ecco-Brick, einen Ziegel nur aus Müll, der direkt zum Bauen wiederverwendet werden kann. Wiederverwendung ohne Recycling, das ist der direkteste Weg. Auf den Malediven hat sich ein Künstler bereit erklärt, eine kleine Hütte aus G-Cubes zu bauen, falls er eine Presse kriegt. Diese neue Entwicklung bedingt auch eine neue Organisation unseres Vereins. Und eine neue Form der Finanzierung. Wir arbeiten daran!»