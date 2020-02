Mit früschem Blick go zottle

Das mit em «so schnäu wie müglech» isch sowieso e Witz. Das verdräits sech doch scho lenger geng meh is Gägeteu. Schnäu sy, drmit me cha lenger i ds Handy glotze? Schnäuer sy, drmit me sech zäh Minute lenger cha uf Facebook, Google, Twitter, Spotify desume trybe? Oder uf Instagram Föteli ufelade? Mir geits ömu so. I chönnt tagelang Föteli uf Instagram ufelade, phasewys scho fasch e Sucht, sogar bym Spaziere tuen i mängisch Föteli uf Instagram ufelade.

U de machen i wie vili Angeri o Häschtägs. Zum Bischpiu «sunshineinthemorning». Super. I meine, die Häschtägs sy ja es Thema für sich. Es Häschtäg (Änglisch: hashtag) isch, we men uf de soziale Netzwärch es Wort oder e Wortchetti zäme mit eme Rautezeiche bruucht (es Doppelchrütz wie dises hie: #). So cha me sech vernetze.

Aber dr bescht Spaziergang isch eifach haut scho dise ohni nüt, auso ohni Häschtäg, ohni Telefon, nume mit Schueh u Chleider. S git zwar serig, wo o gärn füdleblut gö go spaziere, FKK bym Wandere. Isch bis itz nüt für mi, has aber no nie probiert, chas auso nid würklech säge, me weiss ja nie. Ömu isch ds Schöne bym Spaziere, dass es eifach nume dr Körper bruucht.

Gits dä Maa z Bärn no, dä mit em länge schwarze Bart, wo geit u geit, vorauem ir Nacht, u ziemlech gfürchig usgseht?

Sowieso: Üse Körper isch es Phämomen! Son es genials Ding! Ab und zue muess me däm doch aaschtändig huldige. Drum spaziere. S chunnt denn schprichwörtlech aues i Gang. O ds Hirni. D Gedanke gö nümm im Kreis, sondern fingen ungereinsch en Usgang, e nöie Wäg. Wie cha me da druf verzichte, so lang me no cha. S isch gratis, s bruucht nüt, me cha eifach use und los.

Äbe. I ha wöue übers Spaziere schrybe. Vorauem ir Nacht chani fasch nümm höre drmit, geng wyter zottle, wyter u wyter. I liebes. Aus Teenager hani aube sogar myner Kolleginne ir Nacht hei begleitet nach em Usgang, sie sy gloubs aube no froh gsi, un ig ha so myner Bei chönne usschtrample – u ds Hirni lääre. Wöu we me gnue lang spaziert, wird’s meditativ, s isch wien e Trance. Gits dä Maa z Bärn no, dä mit em länge schwarze Bart, wo geit u geit, vorauem ir Nacht, u ziemlech gfürchig usgseht?

Eh ja. Ha wöue übers Spaziere schrybe. Wöus genial isch. S isch zwar einersyts geng ds Glyche, s sy eifach d Bei, wo e Schritt nach em angere mache. Angerersyts passiert geng irgendöppis Nöis, me gseht öppis Nöis, me dänkt öppis Nöis.

Ha auso über das aues wöue schrybe, da schteit im Zug ungereinisch dr Kontrolleur vor mir. Biljee bitte. E Maa. Är treit die typisch SBB-Uniform. Är het schwarz lackierti Fingernegu, treit vili Armreif a de Chnode u won ig ihm i ds Gsicht luege, gsehn i: Är het sech starch gschminkt, schwarzi längi Wimpere, Lidschatte uf den Ouge- deckle u Kajal. S gseht guet us. S isch geng no ungwöhnlech, aber s gseht guet us. Und i fröie mi. S het öppis Schöns, in es Gsicht z luege, wo nid usgseht wie jedes. Und i fröie mi, dass das hütt hie bi üs müglech isch. Weniger Angscht vor em Nöie isch fasch so schön wie Spaziere.