«Mit Faktenchecks kommt man dem Fake nicht bei»

Burger hatte den Willen und die Mittel, Teile seiner literarischen Fiktion wie Berichte über die Wirklichkeit aus­sehen zu lassen. Was lehrt uns das nun für den Fake in der medialen Öffentlichkeit?

Es zeigt, wozu bestimmte Erzählweisen imstande sind. Und dass der Fake, als besondere Form der Fiktion, eine Reihe von Merkmalen hat, an denen man ihn erkennt. Eines dieser Merkmale ist die Suggestion. Ein uralter rhetorischer Trick, der so funktioniert: Man stellt eine Frage, wartet die Antwort aber nicht ab, sondern gibt sie gleich selber, indem man sie dem Gegenüber unterschiebt. Es ist mit der Suggestion wie mit einer Zauberkünstlerin: Man zieht genau die Karte, die sie gezogen haben will.

Wie gelingt ihr diese Beeinflussung?

Das steht in den gängigen Rhetoriklehrbüchern: durch Mehrdeutigkeiten, einen Mangel an Struktur, eine hohe Komplexität, schnelle Wendungen, durch Fragen, Überraschungen, Wortspiele, Provokationen und anderes mehr. Entscheidend für die Beeinflussung ist aber, dass sie in einer bestimmten Zone ansetzt, und zwar zwischen dem Reflex und der Reflexion. Zum einen bewirkt die Suggestion mehr als bloss einen Reflex, also mehr als eine automatische Reaktion auf einen Reiz. Zum anderen verhindert sie die Reflexion: Was sie einem nahelegt, kann man nicht vollständig abwägen und prüfen.

Wie es in einer offenen Auseinandersetzung unter informierten Zeit­genossen möglich sein müsste?

Genau. Die Suggestion ist die Feindin der Reflexion.

«Wenn ein Reporter in ein anderes Bewusstsein hineinsieht, dann kann das gar keine Reportage sein.»

Sie identifizieren in Ihrem Buch neben der Suggestion sechs weitere Merkmale des Fake: die Vorsätz­lichkeit, den Drang zur Öffentlichkeit, das Zusammenspiel von Wissen und Nicht­wissen, die Vermischung verschiedener Arten von Information, die Identifikation zwischen Sender und Empfänger, schliesslich die Nähe zum Common Sense einer Gesellschaft oder gesellschaftlichen Gruppe.

Da liesse sich wohl noch mehr finden. Aber ich hoffe, dass schon dieses Raster eine geschärfte Aufmerksamkeit für jene Muster ermöglicht, die den Fake ausmachen.

Dann ist Ihre Fake-Analyse eine Art Mustererkennung?

So kann man es sagen. Quasi eine erzähltheoretische Rasterfahndung. Wo man es mit Suggestionen zu tun bekommt, sollte man die Frage nach dem Fake stellen. Und wenn man eine Tatsachenbehauptung auf alle weiteren erzählerischen Muster hin prüft, die Sie genannt haben, dann bekommt man auch eine Aussage über den Wirklichkeitsstatus dieser Behauptung.

Damit kümmert sich die Literaturwissenschaft jetzt auch um die Frage, wie viel Wahrheit in Texten steckt. Das war bisher nicht ihr Metier.

Die Literaturwissenschaft kennt sich aus mit Fiktionen, das stimmt. Doch weil Fakes eine bestimmte Art von Fiktion sind, hat die Literaturwissenschaft dazu etwas zu sagen. Abgesehen davon finde ich schon, dass wir einen neuen Realismus brauchen können. Ich will das post­moderne Denken nicht diffamieren, aber die Haltung, wonach die Welt nicht aus Tatsachen, sondern aus Texten und diskursiven Konstrukten besteht, weicht der Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Nachrichten und Berichten aus. Heute halte ich eine gemeinsame Verständigung dar­über, was Fakten verbindlicherweise sind, für dringend.