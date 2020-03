Mein Kunstwerk versinkt in den Fluten

«Meine Ausstellung in Varanasi findet etwas flussaufwärts am Ganges in einem Neubau statt, der das Museum für zeitgenössische Kunst werden soll. Ein wunderbarer Ort. Die Ausstellungseröffnung ‹International Artists in Varanasi›, an der ich mit vierzehn Bildern auf Papier und zwei gegossenen Messingplastiken aus meiner bisherigen Zeit hier in Varanasi beteiligt bin, verlief ziemlich ruhig und war geprägt vom sich anbahnenden wilden Holi-Treiben in den Strassen.