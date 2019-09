McEwans tierischer Brexit

Ian McEwan, einer der bedeutendsten Autoren Grossbritanniens, leidet extrem unter dem politischen Chaos, das seit der Brexit-Abstimmung in seinem Land herrscht. «Wenn das Parlament geschlossen wird, sodass die Regierung in einem kritischen Moment nicht herausgefordert werden kann, wenn Minister schamlos lügen wie einst die Sowjetführer, wenn Brexiters in hohen Positionen die Katastrophe eines No-Deals geradezu herbeiflehen – dann muss ein Schriftsteller sich fragen, was er tun kann», schreibt McEwan auf seiner Website. «Es gibt nur eine Antwort darauf: schreiben», heisst es weiter.