Wo die Gefühle lagern

Zwerge im Dreidimensionalen

Zu diesem Schluss kommen die präsentierten Fotografen in Beelers Gruppenausstellung. Sie vereint Werke der Israeli Gili Tal, des Letten Ilya Lipkin, des Engländers Richard Sides und von Marc Asekhame, der in Bern geboren ist und in Paris arbeitet. Dort betreibt er eine Art Paramodefotografie, die in kommerziellen Magazinen erscheint, gleichzeitig aber auch Kunst- oder Reportage­anspruch hat, zum Beispiel wenn Asekhame den Handelswegen von Textilien folgt. Asekhame ist zudem Mitherausgeber des Kunstmagazins «Periodico». Die Models, die Asekhame fotografiert, signalisieren in Gestus und Blick eine unendliche Distanz zu dem, was sie tun und was sie sind. Als hätten sie sich abgespalten von dem Bild, das sie abgeben, als würde ihr Abbild überhaupt nicht mehr zu ihnen gehören und das Gefühl, das sie erzeugen sollen, schon gar nicht. Das Business läuft über sie und doch an ihnen vorbei.

In der Stadtgalerie zeigt er eine Serie über seinen Grossvater, selber Fotograf, in dessen Wohnung Kopien der alten Meister hängen. Menschen wirken in Asekhames Fotografie wie Zwerge, wie die nutzlosen Überlebenden einer alten Welt, im Dreidimensionalen zu Hause, das längst seinen Sinn verloren hat.

Es scheint eine Bilderwelt zu geben, die schon da ist, bevor die Realität so weit ist.

Ilya Lipkin zeigt einen titellosen, aber keineswegs kompositionslosen Blick in eine Einkaufsszene: angeschnittene Körper, eine Hand, die sich am Kopf kratzt, zwei andere Hände, die etwas in Taschen verschwinden lassen, im Zentrum des Bildes Einkaufstaschen, darauf ein Markenname, von dem nur «Mark» zu lesen ist, die Logos der Bilderschleudern Facebook und Instagram und ein Recycling-Signet. Die Ware verweist auf sich selbst und auf das immer wieder verwertbare, sich selber reproduzierende Bild von ihr.

Das ist Strassenfotografie, der das Versprechen auf Authentizität abhandengekommen ist. Diese Menschenbilder, von einem Billigmodeladen ausgespuckt, Fast Fashion heisst das Stichwort, lassen sich nicht mehr von einer Fotostrecke eines Street-Style-Modelabels unterscheiden. Und wo es scheint, die Menschen wüssten, dass sie abgebildet werden, dass sie repräsentieren, sind es in Wahrheit die modischen und ästhetischen Codes, die ihnen übergezogen worden sind und von denen ihre Erscheinung bestimmt wird.