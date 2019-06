«Viel Licht, bitte, viel Tageslicht»

Drinnen wurde auf dem Podium zum Thema «Das Kunstmuseum der Zukunft» etwas gar wenig über die geplante Erweiterung des Museums und etwas gar viel über Digitalisierung und die Bedeutung von Kulturvermittlung gesprochen, ehe Berns Stadtpräsident verriet, welches sein Lieblingsmuseum sei – ein Ort, an dem Austausch und Offenheit gelebt werde und wo er sich zu Hause fühle. Man spitzte die Ohren. Nein, dieses Museum steht (noch) nicht in Bern, sondern etwas ausserhalb von Kopenhagen, in traumhafter Umgebung direkt am Öresund: Es ist das Louisiana Museum of Modern Art, das im Ruf steht, ganz nah am Puls der modernen Kunstwelt zu liegen. Unter der Leitung von Marta Kwiatkowski Schenk vom Gottlieb-Duttweiler-Institut diskutierte Alec von Graffenried an der dritten Panelveranstaltung über das Kunstmuseum der Zukunft – nach den Themen «Gegenwartskunst» und «Kunstmeile Hodlerstrasse».

Zauberwort «Flexibilität»

Vertreten waren auf dem Podium neben Berns Stapi auch Hans Ulrich Glarner, der Vorsteher des kantonalen Amts für Kultur, der Kunstsammler Uli Sigg, der Unternehmer Jobst Wagner, seines Zeichens auch Präsident der Stiftung Kunsthalle Bern, und Jörg Schulze, der mit seiner Firma «maze pictures» Museen bei der Digitalisierung berät. «Im Museum der Zukunft steht nicht mehr ein Objekt im Zentrum, sondern der Mensch», prophezeite Hans Ulrich Glarner. Bei der Kuratierung und Vermittlung von Ausstellungen müsse man sich verstärkt am potenziellen Besucher orientieren, befand der oberste Kulturbeamte des Kantons.

Unternehmer und Kunstmäzen Jobst Wagner erinnerte daran, dass rund 80 Prozent aller Kunstwerke in den Museen «nie das Tageslicht» sehen. Hier könne eine digitale Präsentation Sinn machen; gleichzeitig forderte er auch dazu auf, «disruptiv» zu denken und die Kunstdepots in einem Neubau mehr einzubeziehen. Ein Votum aus dem Publikum zielte in die gleiche Richtung: Das «Heiligtum Depot» solle zumindest teilweise «entweiht» werden und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Der Kunstsammler Uli Sigg, dessen Sammlung chinesischer Gegenwartskunst den Grundstock des Museums M+ in Hongkong bildet, brach eine «Lanze für das physische Museum» und sprach von einer säkularen «Kathedrale» für unsere Zeit. Zentral sei indes eine gewisse Flexibilität, ja Offenheit in der Architektur für grosse Kunstwerke, raumgreifende Installationen und interdisziplinäre Projekte, betonte Sigg: «Wir wissen nicht, wie die Menschen in 30 Jahren Kunst präsentieren und konsumieren werden.»

Hans Ulrich Glarner nahm den Ball auf und wünschte sich einen «ikonischen Zweckbau». Er bekannte, er sei kein Fan von Museen mit monumentalen Auftritten, die hauptsächlich aus Treppenhäusern bestünden. Überhaupt war Glarner der Mann mit den einprägsamsten Beiträgen. Das Museum als analoger Ort sei umso wichtiger, lautete eine seiner Maximen, «je ausgeklügelter und raffinierter die digitalen Präsentationen werden». Er wünscht sich einen Neubau mit «viel Licht, bitte, viel Tageslicht» wie bei der Fondation Beyeler, «wo man auch mit der Umgebung in einen Dialog treten kann».