Reine Farbe, reines Licht

Mosset spricht im erwähnten Interview auch über seine Zusammenarbeit mit Daniel Buren, Michel Parmentier und Niele Toroni, die 1967 am 18. Salon de la jeune peinture in Paris mit einem Manifest über die Grenzen der Malerei nachdenken, nur um zum Schluss zu kommen, dass sie keine Maler seien. Zugleich waren die vier Künstler in der Ausstellung mit eigenen Gemälden vertreten, deren Urheberschaft aber als besonderer Clou anonymisiert wurde.

Signiert von Andy Warhol

Ein besonders schönes Beispiel dieses Denkens in Paradoxen ist ein gelbes Monochrom aus dem Jahr 1985, das anstelle von Mosset von Andy Warhol signiert worden ist, womit es wohl gewaltig an Wert zugelegt hat. Es illustriert wunderbar, wie locker Mosset mit Fragen der Urheberschaft umgehen konnte.

Der 1944 geborene Mosset beschäftigt sich in seiner langen Malerkarriere, die in dieser Ausstellung dokumentiert wird, mit schwarzen Kreisringmotiven, mit vertikalen Streifenbildern, mit abstrakt-geometrischen Kompositionen, bis er schliesslich monochrome «Shaped Canvases» schafft, von denen in der Ausstellung der Schriftzug «Tutu» berichtet. Er besteht aus vier unabhängigen Gemälden, die, «wenn überhaupt möglich, als Gemälde und nicht als Buchstabe betrachtet werden» sollen, schreibt Mosset – wohl wissend, dass für die meisten Besucher der Ausstellung die Schrift die Farbe dominieren wird.

Bereits weggeschmolzen: Die Installation «Cimaises» vor dem Museum Haus Konstruktiv. Foto: Bettina Diel

Mosset versteht seine Kunst immer als Hommage an die Malerei und zugleich auch als Kritik. In Zürich treibt er die Auslöschung des Malerischen so weit, dass er einen Ausstellungsraum ganz der Lichtdesignerin Madjid Hakimi überlässt, die ihn mit einem tiefen Blau ausleuchtet.

Mosset ist hier nur noch der Gastgeber, während die Urheberschaft bei Hakimi liegt. Und die Farbe selbst wird nicht mehr in einem langwierigen Prozess auf die Leinwand appliziert, sondern erreicht die Wände bloss noch in Form von Lichtwellen, die zu Farbempfindungen führen.

Denn schliesslich geht es bei Farben immer auch um Licht, was auch bei den aus riesigen Eisbrocken gebauten Wänden vor dem Eingang des Museums deutlich wurde, die Anfang Juni nur kurze Zeit in der warmen Zürcher Sonne glitzern durften. Bis sie wegschmolzen.

Die Ausstellung dauert bis zum 8. September.