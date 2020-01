Kunst ist Kunst

Wollen wir der Gleichstellung von Frau und Mann tatsächlich einen Dienst erweisen und der Kunst dazu, so müssen wir dafür sorgen, dass an der Spitze unserer Museen die klügsten Köpfe sitzen. Fachleute, die unabhängig von Quoten und ideologischen Gängelungen ihre Häuser zeitgemäss, inspirierend, intelligent, provokativ programmieren. Egal, ob mit einem Anteil an Frauenwerken von 25, 50 oder 100 Prozent.

Schliesslich: Unsere Museen und ihre Angebote sind gar nicht so unpopulär, wie man vielleicht meinen könnte. Die Zahl der Besuche steigt seit längerem stetig an, sie liegt aktuell bei 13,2 Millionen pro Jahr. Der Frauen­anteil bei den Eintritten? In Kunstmuseen beträgt bis zu 65 Prozent.