Kritische Kunst ist nicht erwünscht

Die Aktion entfesselte in den sozialen Medien einen Sturm der Entrüstung. Menschenrechtsaktivisten solidarisierten sich mit Suleman in einem Die-in vor der Frere Hall. Mutiger Protest und Angst vor neuer Gewalt, mit dieser explosiven Mischung kämpft die Kunstbiennale, die jetzt zu Ende geht, in ihrem zweiten Jahr.

Um ihr junges Projekt nicht zu gefährden, schwieg Niilofur Farrukh, Doyenne der pakistanischen Kunstkritik und Gründerin der Biennale, zunächst zu dem Übergriff. Ein Statement der Biennale warf der Künstlerin sogar vor, die Schau zu «politisieren», ihre Arbeit sei «nicht kompatibel mit dem Ethos» der Biennale. Erst ein Statement von Kurator Muhammad Zeeshan beruhigte die Lage.

Das hasenfüssige Taktieren lag wie ein Schatten über der Biennale, die als Projekt der Selbstermutigung begonnen hatte.

Es kann hochgefährlich sein, in Pakistan für die Kunstfreiheit einzutreten, wie auch der Fall von Sabeen Mahmud gezeigt hat. Die liberale Sozialaktivistin, die Karachis Art Space und Intellektuellen-Treff «The Second Floor-T2F» gegründet hatte, war im Frühjahr 2015 ermordet worden, als sie auf das Schicksal «verschwundener Menschen» aufmerksam machen wollte, die mutmasslich durch den Staatsapparat entführt worden waren.

Und doch: Das hasenfüssige Taktieren hing danach wie ein böser Schatten über dem Rest der Biennale, einem Projekt der mühevollen zivilgesellschaftlichen Selbstermutigung, das vielversprechend begann. Und das als eine der wenigen Organisationen dieser Art weltweit fast ausschliesslich von Frauen geführt wird. Aber man vergisst leicht, dass in dem Land schon 1949 die «All Womens League» gegründet wurde; dass 1983 sechzehn Künstlerinnen aus Lahore das «Women Artists Manifest» proklamierten – auch die heutige Biennale-Chefin Farrukh gehörte damals zu den «Women against Rape».

«Frauen wie Niilofur waren für uns ein Vorbild. Ich bin unter dem Diktator Zia ul-Haq aufgewachsen, wir waren viel ängstlicher», sagt die eine Generation jüngere Videokünstlerin Atteqa Malik. Nun ist sie ihre Mitstreiterin bei der Biennale.

Atlas der Biodiversität



Jenseits der politischen Spannungen konnte sich die zweite Ausgabe der Schau durchaus sehen lassen. Es wimmelt derzeit in der Kunstwelt nur so von Ausstellungen über das Anthropozän, Ökologie, Nachhaltigkeit. Im Gegensatz zur jüngsten Istanbul-Biennale, wo sich Nicolas Bourriaud in Spekulationen über das Posthumane verlor, bleibt die Karachi-Biennale mit ihrem Fokus auf Umweltzerstörung und Klimawandel aber erfreulich konkret.