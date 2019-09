Inszenierungen der Melancholie

Den Schädel kahl rasiert, androgyn oder wie als Opfer von Verfolgung und Bestrafung, demütig und anmassend zugleich: «La dame au crâne rasé».

Diese Serie schwarzweisser Fotografien, hauptsächlich bestehend aus Bildpaaren, bildet den Schwerpunkt der überzeugend gestalteten Schau in der Galerie Béatrice Brunner. 1940 in Bern geboren, in St. Gallen aufgewachsen und in Zürich lebend, löste sich Manon mit diesen Fotografien künstlerisch von den spektakulären Installationen und Performances, die sie Mitte der 1970er-Jahre bekannt gemacht hatten: Das üppig-verruchte «Lachsfarbene Boudoir», die Präsentation von Männern im Schaufenster einer ehemaligen Metzgerei oder die Selbstankettung hinter Gittern in «Das Ende der Lola Montez».