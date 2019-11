«Ich finde halt Wackeln super»

Der Rollstuhl als Körpererweiterung?

Genau, er ist eine Bodyextension, man kann ihn auch das dritte Bein oder ein Exoskelett nennen, denn ohne diese Körpererweiterung können sich die drei nicht fortbewegen. Vera, die Frau in «Every Body Electric», hatte schon in einem früheren Nacktstück von mir mitgemacht und den beiden Männern in der neuen Gruppe gezeigt, was sie damals gemacht hat. Die Reaktion war «Woah, Doris, ich will auch!». Ich war total baff, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Bei den Bewegungsrecherchen wurde dann versucht, eine neue Verbindung zur Körpererweiterung aufzunehmen, sprich: Das Gewand wurde ausgezogen, und man trat in eine neue Beziehung zum Gummi, zu den Reifen und dem Stahl. Insofern war es plötzlich auch eine sehr fleischliche, körperliche Recherche mit dem Rollstuhl. Man wollte sozusagen seinem Gefährt näherkommen.

In «Every Body Electric» sind Körper auf der Bühne, die man sonst nicht nackt zu sehen bekommt. Auch ein politisches Statement?

Klar, wenn ein Mensch mit Behinderung sich auszieht, dann ist das eine andere Zeichensetzung. Insofern ist es ein Akt des Selbstbewusstseins, ein politischer Motor, den diese Gruppe antreibt. Auch ein Versuch, Vorstellungen von Schönheit zu verschieben – und die Frage aufzuwerfen, wer sich in unserer Gesellschaft eigentlich ausziehen darf.

Bei Ihnen waren auch schon Nackte im Publikum.

Tatsächlich, ja. Teils gibt es Nudistenclubs, die in meine Aufführungen kommen. So war das zumindest bei einem Gastspiel in Düsseldorf: Die haben an der Garderobe nicht nur ihren Mantel, sondern gleich alle Kleider abgelegt.

Wissen Sie, warum die das machen und was diese nackten Zuschauer dann anders erleben?

Meine Arbeiten sind wahnsinnig überbordend, in dem Sinne, dass man eine starke Empathie entwickelt und Lust bekommt, das selbst auszuprobieren, was die Performer auf der Bühne machen. Deshalb passiert es dann manchmal, dass sich jemand im Publikum spontan auszieht. Ich höre auch ganz oft, dass sich Zuschauer nach einer Aufführung zu Hause ausgezogen haben vor dem Spiegel – und auch gewackelt haben. Was die Zuschauer, die sich während der Aufführungen ausziehen, anders erleben als die angezogenen, kann ich nicht sagen, habe mich das auch noch nie gefragt. Aber vielleicht probieren Sie es selbst mal aus?