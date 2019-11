Gurlitt-Bild wird nach Tokio verkauft

Zu dem mindestens für die Schweizer Museumslandschaft beispiellosen Schritt sagt die Direktorin des Berner Museums, Nina Zimmer, gegenüber der «Financial Times», die den Verkauf am Donnerstag erstmals publik machte: «Es ist ganz klar, dass es zu den schwierigsten Entscheidungen einer Direktorin gehört, wenn man ein Werk veräussern muss. Aber wir hatten viele Ausgaben beim Umgang mit dem Gurlitt-Nachlass, die man kaum bezahlen kann als kleines Museum.»

Das Bild geht nach Japan

Der Verkauf nach Japan erscheint insofern als sinnvoll, als der Manet einst dem japanischen Industriellen Köjiro Matsukata gehört hat, dessen Kollektion westlicher Kunst die Basis des Nationalmuseums in Tokio war. Matsukato verkaufte das Bild 1942 an Gurlitt, weil er sich aus politischen und finanziellen Gründen von seiner damals in Paris deponierten Sammlung trennen wollte.

Die Summe von 4 Millionen Dollar ergab sich bei einer unabhängigen Bewertung des Bildes.

Beim Manet handelt es sich um eines jener Bilder der Gurlitt-Sammlung, die von den Provenienzforschern als «grün» bezeichnet worden sind, was heisst, dass es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht um Raubkunst handelt. Die Summe von 4 Millionen Dollar ergab sich bei einer unabhängigen Bewertung des Bildes. Der Erlös des Verkaufs soll ziemlich genau die Kosten decken, die bei der Untersuchung des Gurlitt-Nachlasses bisher aufgelaufen sind. Das gab das Museum gestern bekannt. Wenn noch Geld übrig bleibe, soll es der künftigen Erforschung des Gurlitt-Nachlasses zugute kommen.

Marcel Brühlhart, Mitglied des Stiftungsrats des Museums, beteuert, dass das Museum aus dem Gurlitt-Erbe nie und nimmer einen finanziellen Profit erwirtschaften wolle. Er betont aber auch, dass das Museum auch kein Defizit tragen könne, das ihm aus dem Gurlitt-Projekt entstehe.

Gurlitt hat Debatte verändert

Zimmer gibt in diesem Zusammenhang ihrer Freude darüber Ausdruck, dass der Verwaltungsrat des Museums das Gurlitt-Erbe angenommen habe. Der Fall Gurlitt habe in der Schweiz das Klima und die Diskussion über die Herkunft von Kunstwerken nachhaltig verändert, ist sie überzeugt. Und in der Tat, der «verfolgungsbedingte Entzug» ist inzwischen auch in der Schweiz zu einer zentralen Kategorie bei der Debatte um die Restitution von Kunstwerken geworden, auch wenn das bei weitem nicht allen Museen und privaten Sammlern gefällt.