Als es in der Kunst zu schneien begann

Verglichen mit Ambrogio Lorenzettis Fresko «Allegorie des Winters» in Siena, dem frühesten Schneeflockenbild (1337–1339) überhaupt, zeugt es von einem hoch erfreulichen Realismus in der Landschaftsdarstellung. Denn als Betrachter gewinnt man den Eindruck, als ob die weissen Punkte und kleinen Flecken über die ganze, bühnenartig organisierte Szenerie herunterfallen, also auch in der Tiefe des Bildes ihre Spuren hinterlassen und nicht wie bei Lorenzetti nur als Vorhang den Blick auf das Geschehen vernebeln.

Ambrogio Lorenzetti: «Allegorie des Winters» (1337–1339).

Denn zweifellos ist es so, dass im Laufe der Entstehung von Bruegels Gemälde – das man aufgrund einer kaum lesbaren Jahreszahl auf 1563 datieren kann – die Schneeflocken am Schluss kamen und die letzte Malschicht darstellen. Wenn man das bedenkt, dann ist es doppelt erstaunlich, wie geradezu selbstverständlich das Flockige das ganze Bild durchwirkt.

Schneeflocken mit Beinen

Den Menschen auf diesem Bild, die meisten von ihnen stapfen in leicht vornüber gebeugter Haltung durch den Schnee, muss unglaublich kalt sein. Das verleiht wiederum, in einer Art Rückkopplungseffekt, dem Schnee etwas Bedrohliches. Man schaut also beinahe schon in ein Schneegestöber, in dem die Menschen sich nur aufhalten, um sich entweder geschwind fortzubewegen oder etwas zu erledigen, das ihnen dringlich erscheint. Man beachte die beiden Personen, die aus einem Eisloch im Teich mit einem Eimer Wasser geholt haben. Oder jene Frau, die links vorne im Bild Weidenruten von einem liegenden Stamm abschneidet.

Kindliche Freude auf dem gefrorenen Teich. Ausschnitt aus «Die Anbetung der Heiligen Drei Könige im Schnee».

Bei den meisten Personen bleibt aber unklar, was sie genau tun. Der Maler hat sie nur schemenhaft gemalt und mit relativ groben Pinselstrichen auf einen dunklen Körper eine etwas hellere, oft weiss schimmernde Kopfbedeckung gesetzt, sodass die Einzelnen fast wie Schneeflocken mit Beinen aussehen. Das kann, wenn wir die deutlich gezeichneten Figuren auf den anderen Bildern des älteren Bruegels betrachten, nicht zufällig sein. So sticht bei aller so wohlgesetzten Undeutlichkeit das Kind umso mehr heraus, das auf dem Teich herumpaddelt und der einzige Mensch ist, der dieser eiskalten Winterwelt so etwas wie Lust und Freude abgewinnt.

Man ist angesichts der vielen ungenau gezeichneten Figuren geneigt, von einer anonymen Masse zu sprechen, die unter der kalten Witterung leidet. In ihrer Mehrheit zeigen die Menschen auf diesem Dreikönigsbild jedenfalls absolut kein Interesse daran, zu erfahren, was Wunderbares sich zugetragen hat in jenem halb verfallenen Stall, den man nach einigem Suchen dann vorne links im Bild doch noch erkennt.