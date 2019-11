Die spektakulärsten Kunstraube

2019: Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden

Drei Juwelengarnituren aus dem 18. Jahrhundert mit insgesamt über 70 Diamanten haben Diebe am 25. November aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden gestohlen. Die Einbrecher sollen sich nach ersten Ermittlungsergebnissen durch ein Fenster Zugang verschafft haben, dessen Gitter durchgesägt wurde. (Foto: Keystone)

2017: 100-Kilo-Goldmünze aus dem Bode-Museum Berlin

Aus dem Bode-Museum Berlin wurde im März eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze gestohlen, deren Material allein fast vier Millionen Dollar wert ist. Die Münze «Big Maple Leaf» stammt aus Kanada, ist 53 Zentimeter gross und 3 Zentimeter dick. Vermutlich konnten die Diebe durch ein Fenster in das Gebäude eindringen. (Foto: EPA)

2008: Vier Meisterwerke aus der Bührle-Sammlung

2008 entwendeten Bewaffnete vier Gemälde im Gesamtwert von 180 Millionen Franken aus dem Haus der Sammlung Bührle in Zürich. «Der Knabe mit der roten Weste» von Paul Cézanne, «Ludovic Lepic und seine Töchter» von Edgar Degas, «Blühende Kastanienzweige» von Vincent van Gogh und das auf dem Foto zu sehende «Mohnfeld bei Vétheuil" von Claude Monet tauchten jedoch alle wieder auf. (Foto: Reuters)

2007: Drei Picassos aus Pariser Wohnung gestohlen

Aus der Pariser Wohnung der Picasso-Enkelin Diana Widmaier-Picasso werden drei Gemälde ihres Grossvaters im Wert von rund 80 Millionen Franken entwendet. Die Polizei verhaftet die Diebe beim Versuch, die Bilder zu verkaufen.

2004: Bewaffneter Überfall auf das Munch-Museum

«Der Schrei» und «Madonna» des Expressionisten Edvard Munch wurden 2004 in Oslo gestohlen. Zwei bewaffnete Täter stürmten das Munch-Museum und rissen die Bilder vor zahlreichen Augenzeugen von der Wand. Bei einer Razzia fand die Polizei die beiden berühmten Bilder wieder. Der Zustand von «Der Schrei» war jedoch so schlecht, dass es nicht wieder vollständig restauriert werden konnte. (Foto: Keystone)

2003: «Madonna mit der Spindel» aus Schloss entwendet

Das bis zu 70 Millionen Euro teure Gemälde «Die Madonna mit der Spindel» von Leonardo da Vinci wurde 2003 aus einem Schloss in Schottland entwendet. Zwei Diebe, die als Touristen in die Ausstellung gelangt waren, überwältigten den Wachmann des Drumlanrig Castle. Das Bild wurde 2007 bei einer Razzia in Glasgow wiedergefunden. (Foto: Keystone)

1990: 13 Gemälde aus Museum in Boston gestohlen

Der Kunstraub von 13 Gemälden aus dem Isabella Steward Gardner Museum erregte 1990 internationales Aufsehen. Zwei als Polizisten verkleidete Männer drangen in das Gebäude ein und stahlen unter anderem Edouard Manets «Chez Tortoni» und das auf dem Foto zu sehende «Konzert» von Jan Vermeer. Die leeren Rahmen hängen bis heute an Ort und Stelle. (Foto: Boston Globe via Getty Images)

1911: «Mona Lisa» aus dem Louvre entführt

1911 wurde die «Mona Lisa» von Leonardo da Vinci gestohlen. Vincenzo Peruggia entwendete das Bild aus dem Louvre, indem er es einfach unter seinem Kittel versteckte. 1913 tauchte das Gemälde wieder auf, ein Kunsthändler hatte Peruggia bei der Polizei verraten. (Foto: Reuters)