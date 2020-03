Der lange Atem der Museen

Während die Ausstellungshäuser in Italien aufgrund der Corona-Epidemie schon seit dem 7. März geschlossen sind, hat der Louvre in Paris am 9. März bekannt gegeben, dass er das Besucheraufkommen drosseln werde. Zutritt haben nur noch Menschen, die ein Online-Ticket gekauft haben. Auch in Frankreich gilt inzwischen die Regel, dass Veranstaltungen über 1000 Personen nicht stattfinden sollen.

Vernissage verschoben

Und in der Schweiz? Hier sind bislang noch alle Museen geöffnet. Nun wurde aber beschlossen, dass das Masi Lugano die seit langem geplante Ausstellung mit Werken der Sammlung Bührle verschiebt – ursprünglich hätte die Schau schon diese Woche eröffnet werden sollen. Angesetzt ist die Vernissage neu auf den 5. Mai. Das Museum am südlichen Rand des Tessins bleibt aber weiterhin geöffnet, wie die meisten Häuser im Land.

Man befindet sich im Modus des Abwartens, wie ein Nachfassen bei verschiedenen Stellen zeigt. Björn Quellenberg, Pressesprecher am Kunsthaus Zürich, gibt etwa zu bedenken, dass sich nie mehr als hundert Personen gleichzeitig in der gut besuchten Ausstellung von Olafur Elliasson befänden. Man könne so die Vorgaben des Bundes gut einhalten. Das Museum selber werde von sich aus keine stärkeren Restriktionen ergreifen oder gar eine Schliessung in Erwägung ziehen.

Ähnlich klingt es beim Kunstmuseum Bern, dem Kunstmuseum Basel oder beim Kunstmuseum Winterthur. Im dortigen Museum Reinhart am Stadtgraben waren am Dienstag um die Mittagszeit in der Carl-Spitzweg-Ausstellung ungefähr 20 Personen anzutreffen. Alle Museen wollen den Museumsbetrieb aufrechterhalten; es sei denn, die kantonalen Gesundheitsbehörden ordneten die Schliessung an.

Warten auf Freitag, den 13.

Auch bei der Kommunikationsabteilung des Bundesamtes für Kultur wird auf die kantonalen Behörden verwiesen. So werde zum Beispiel das dem Bund gehörende Landesmuseum in Zürich erst dann geschlossen, wenn der Kanton beziehungsweise die Stadt Zürich das wollten.