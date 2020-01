Das Berner Kunstmuseum widmet sich einer verkannten Künstlerin

Teruko Yokoi lebt seit über 50 Jahren in Bern. Warum widmet ihr das Kunstmuseum Bern erst jetzt eine Ausstellung? (lesen Sie hier die Kritik über die Ausstellung)

Es braucht Zeit, eine vom Kanon missachtete Künstlerin wiederzuentdecken. Die Anerkennung kommt für Teruko Yokoi sehr spät – aber zum Glück ist es noch nicht zu spät. Die Gründe für das Versäumnis sind vielschichtig. Mit Anfang 20 verliess sie ihre Heimat Japan auf einem Frachtschiff in Richtung San Francisco – ein sehr mutiger Schritt. Ihr Talent wurde während ihrer Ausbildung in Amerika schnell erkannt. Sie war umgeben von radikalen Künstlern, die nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues visuelles Vokabular entwickelten. Sie selbst war hingegen eine eher zurückhaltende Person und aufgrund ihrer Herkunft unsicher. Denn die Kunstwelt war damals nicht nur männlich, sondern vor allem auch weiss. Mit ihrem damals noch schlechten Englisch und der ständigen Angst, nach Japan zurückgeschickt zu werden, war es für sie schwierig, eine gleichberechtigte Stimme in der Bewegung zu werden. 1958 heiratete sie den Maler Sam Francis, der sie jedoch immer als seine Partnerin präsentierte, nie als eigenständige Künstlerin. Nach der Scheidung ging sie nach Japan zurück, fühlte sich dort aber nicht mehr zu Hause.