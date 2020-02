Brille? Kunst!

Wir erinnern uns: Vor zwei Jahren warf eine Putzkraft in der Londoner Galerie Tate Britain eine mit Zeitungspapier, Pappe und anderen Schnipseln gefüllte Plastiktüte auf den Müll – allerdings handelte es sich um ein ausgestelltes Kunstwerk. Quasi die Umkehrung fand nun im New Yorker Museum of Modern Art statt: Ein Zuschauer legte seine Brille in eine Ecke, die prompt als Kunstwerk betrachtet wurde.