Afrikanisch wider alle Klischees

Skulptur in Bewegung

«Triumphant Scale» ist die erste grosse europäische Einzelausstellung des 1944 in Ghana geborenen Künstlers – endlich. Seit den 1970er-Jahren lebt El Anatsui in Nigeria, wo er an der Universität

von Nsukka Skulptur unterrichtete. Zu höchster internationaler Anerkennung gelangte Anatsui spätestens 2015 mit dem Goldenen Löwen von Venedig. Seine metallenen Tapisserien sind zu einem Markenzeichen geworden, das mittlerweile zu Preisen gehandelt wird, die sich das Kunstmuseum Bern «nicht mehr leisten kann», wie Kathleen Bühler sagt.

Die Werke bestehen aus mit Draht zusammengehefteten Kronkorken oder Resten von Schraubverschlüssen in unzähligen Farben. Sie stammen von Spirituosenflaschen und werden von Anatsuis Mitarbeitern zu einzelnen Teilen zusammengefügt, bevor der Künstler selbst daraus die riesigen Flächen formt. Gefaltet und fixiert werden sie erst am Ort der Ausstellung. Anatsui will, dass die Werke in Bewegung bleiben, Skulptur interessiert ihn als offene Form, morphologisch und sozial.

Ein Grosserfolg in München

Die Ausstellung «Triumphant Scale» ist nicht in Bern entstanden. Sie kommt aus Doha und wird nach Bilbao weiterreisen, präsentiert wurde ist sie aber erstmals im Haus der Kunst München. Die Berner Variante ist abgespeckt, die raumgreifendsten Arbeiten fehlen, zum Beispiel der Fassadenvorhang, den Anatsui in München vor das Haus der Kunst gehängt hatte, oder die begehbare Installation «Logoligi Logarithm», an der ein ganzes Dorf ein Jahr lang gearbeitet hatte. Dennoch wirken einige der verbleibenden Werke zu gross für das Haus an der Hodlerstrasse, das vor dem «triumphalen Massstab» seines eigenen Vorhabens beinahe kapitulieren muss.

«Black Block», 2010, Aluminium und Kupferdraht. Foto: El Anatsui

Und das ist nur gerecht. Kathleen Bühler, die Berner Kuratorin der Ausstellung, weist auf die zeitliche Nähe der Eröffnung des Hauses (1879) und der Berliner Kongokonferenz (1885) hin, auf der die Aufteilung Afrikas unter den Kolonialmächten verhandelt wurde. Zwischen den beiden Anlässen besteht kein direkter Zusammenhang, die annähernde Koinzidenz macht aber deutlich, gegen welchen Zeitgeist El Anatsuis Werke antreten. Das war in München allerdings kein bisschen leichter. Das Haus der Kunst ist ein Gigant, gebaut von Hitlers erstem Lieblingsarchitekten Paul Ludwig Troost. El Anatsui triumphierte. Weit über 100000 Menschen sahen die Ausstellung, die erfolgreichste des Hauses in den letzten zehn Jahren.