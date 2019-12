Zeigen, was die westlichen Medien weglassen

Dabei hatte die Biennale selbst mit ihrer Abnabelung von der einstigen Kolonialmacht Frankreich zu kämpfen. Zwar übernahm das Institut français wieder die Hälfte des Budgets von 500'000 Euro, doch zum ersten Mal lag die gesamte Organisation in Afrika, genauer gesagt beim malischen Kultusministerium. Wenn Bamako als die Fotografie-Hauptstadt Afrikas gelten möchte, warum sollte man dann die 1500 Abzüge nicht auch vor Ort machen?

Das Kuratorenteam hatte allerdings mit den Bedingungen zu kämpfen. Einige angereiste Fotografen fanden kein Hotelzimmer, man suchte vergeblich nach Namenstafeln oder schaute wegen der täglichen Stromausfälle auf schwarze Videoschirme.

Immer wieder geht es bei dieser Biennale um die Sichtbarmachung der Übersehenen.

Immer wieder geht es bei dieser Biennale um die Ränder der offiziellen Geschichte. Mali, das musste man sich in dieser friedlichen Hauptstadt-Oase immer wieder ins Gedächtnis rufen, steckt seit 2012 in der Krise. Jihadistische Gruppen haben weite Teile des Landes unzugänglich gemacht, bis vor zwei Monaten galt nicht zuletzt wegen ethnisch motivierter Massaker im Zentrum Malis der Ausnahmezustand.

Da bedurfte es starker Bilder. Bilder, die eine Gegenerzählung zum blossen Überlebenskampf der Menschen auf der Strasse entwickeln. In diesem Sinne lassen sich die geballten Fäuste des Maliers Fototala King Massassy als Widerstandsakte lesen, Fäuste, deren Talismanringe den Trägern Unverletzlichkeit oder zumindest Schutz versprechen. Andere Arbeiten beschäftigen sich mit traditionellen animistischen Glaubenssystemen.

So ruft Kitso Lynn Lelliott aus Botswana in ihrem Video die über die Diaspora verstreuten Ahnen an: Der Gegenschnitt brasilianischer Candomblé-Riten, afrikanischer Savannen, Meeresküsten und Geisterfiguren zu einer einsamen schwarzen Frau in einem bayerischen Schloss des 19. Jahrhunderts entwickelt einen ganz eigenen Sog.

Zur Hälfte Werke von Frauen

In der Krise zählt die Solidarität. In diesem Sinn hat Chef-Kurator Bonaventure Soh Bejeng Ndikung neben 85 Einzelkünstlern auch ein halbes Dutzend Fotografenkollektive von beiden Seiten des Atlantiks geladen: etwa die seit den 60er-Jahren politisch emanzipatorische Gruppe Kamoinge aus den USA. Oder Invisible Borders aus Lagos. Die jungen nigerianischen Fotografen, Videofilmer und Autoren bereisen regelmässig per Bus den Kontinent und erforschen über Installationen, die wie Reisetagebücher funktionieren, die Strassen als Metapher. Migration, sagt ihr Gründer Emeka Okereke, sei eine urafrikanische Lebensform.