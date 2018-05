«Ich nannte es ‹Action Writing›»

«Auf eine lebendige Art kann man nur eine bestimmte Anzahl Kunstbewegungen begleiten, dann hört das natürliche Interesse auf. Das ist meine Überzeugung. Für mich war Action Painting sehr wichtig, Arnold Rüdlinger zeigte ja in den frühen 1950er-Jahren in der Berner Kunsthalle erstmals Gemälde von amerikanischen abstrakten Expressionisten wie Sam Francis, Mark Tobey und natürlich Jackson Pollock.

Meine ersten Bücher «Die gleitenden Plätze» und «Canto» nannte ich deshalb manchmal «Action Writing», da war vielleicht gar ein direkter Einfluss, der über das Sehvergnügen hinausging und ein Motor für mein Schreiben war.Ich gehörte durch meine Tätigkeit als Kunstkritiker eine Zeit lang fast ein bisschen zur Kunsthalle dazu.

Diese Kritiken sind für mich eine Art Jugendprosa, die Versprachlichung optischer Eindrücke wurde eine Spezialität von mir. Zwischen 1957 und 1959 war ich Museumsassistent im Historischen Museum – übrigens die einzige Festanstellung in meinem Leben – und schrieb für die «Neue Zürcher Zeitung» über fast alle Kunsthalle-Ausstellungen. Ich war in den 1950er- und 1960er-Jahren mit den Direktoren gut bekannt, zuerst mit Arnold Rüdlinger und Franz Meyer, später auch mit Harald Szeemann. Die meisten Leute, die die Kunsthalle leiteten, studierten mit mir in Bern Kunstgeschichte. Arnold Rüdlinger studierte bei Huggler und wurde noch als Student 1946 sein Nachfolger in der Kunsthalle.

Für Aufsehen gesorgt hat Rüdlinger als Kunsthalle-Direktor, er war Erfinder des Tachismus und stellte die Beziehung zur modernen amerikanischen Kunst her, die vor ihm kaum eine Rolle gespielt hatte. Rüdlinger hat in seiner Amtszeit systematisch die ganze moderne Kunst aufgerollt bis zur Gegenwart, bis zum Tachismus und zur informellen Kunst. Er hatte auch eine unglaubliche Ausstrahlung auf die Berner Kunstszene und war oft mit den Künstlern im Café Commerce anzutreffen.

Der künstlerische Aufbruch war eindeutig ihm zu verdanken, Künstler wie Rolf Iseli, Egbert Moehsnang, Bernhard Luginbühl, Walter Pips Vögeli oder Peter Stein fallen mir da ein. Er war ein geistiger Anreger von Gnaden. Man darf ohne Übertreibung sagen: Arnold Rüdlinger machte die Berner Kunsthalle in den frühen 1950er-Jahren zur fortschrittlichsten und bedeutendsten Ausstellungsinstitution in Europa.

Als Harald Szeemann 1961, noch nicht 30-jährig, die Kunsthalle übernahm, habe ich ihn vielleicht zuerst etwas unterschätzt, er war ein Bühnenmensch und kam vom Kabarett. Der witzige Zugriff auf die Phänomene war für ihn zentral, ich empfand das damals manchmal als zu leichtgewichtig. Wir hatten auch zusammen in Bern Kunst- geschichte studiert. Wir sind beide ausgebüchst und haben künstlerisches Format bekommen, er als Ausstellungsmacher und ich als Schriftsteller. Seine Konzeptausstellungen waren für mich einigermassen neu, ich habe darauf mit Interesse und Neugier reagiert. Ich war aber auch kritisch und fand etwa die berühmte «When Attitude becomes Form»-Ausstellung 1969 in der Präsentation zu wenig dialektisch und zu vergnügt.

Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mit der Kunstkritik 1972 aufgehört, als mein Buch «Untertauchen» herauskam. Szeemann verlor ich ziemlich aus den Augen, nachdem ich Anfang der 70er-Jahre definitiv nach Paris gezogen war. Die Kunsthalle-Zeit ist für mich wie eine Zeitkapsel, sie hat wesentlich zu meinem Werdegang gehört.»

Von Paul Nizon, geboren 1929 in Bern, ist der Band «Sehblitz – Almanach der modernen Kunst» (Suhrkamp-Verlag) erschienen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören der Essayband «Diskurs in der Enge» (1970) und der Roman «Das Jahr der Liebe» (1981). Er lebt in Paris. (Der Bund)