Ein höchst lebendiges Monument

Nur noch eine kleine Frage: Wie unterscheidet man gute von schlechter Kunst? Eberhard W. Kornfeld legt seine Stirn in Falten und schaut etwas gequält über seine Lesebrille. Er sitzt hinter dem Arbeitstisch in seinem Büro an der Laupenstrasse 49 und hat an diesem prächtigen Frühsommertag gerade einige persönliche Erinnerungen an die 100 Jahre alte Kunsthalle mit dem Besucher geteilt.

Kunstliebe geht durch den Magen

An der Wand hängen Fotos von ihm mit seiner Familie, aus der Militärzeit (Korporal Kornfeld hatte im Aktivdienst einen gewissen Jean Tinguely unter sich) und mit Alberto Giacometti. Es gibt eine Bleistiftzeichnung von Giacometti aus dem Jahr 1959. Der Porträtierte ist zu diesem Zeitpunkt 36 Jahre alt und seit acht Jahre Leiter des Auktionshauses. Der Künstler fängt das dynamische Kraftfeld, das diese Persönlichkeit zu umgeben scheint, mit den typischen kreisenden, sogartigen Strichen ein. Unten links ist die Widmung von Alberto Giacometti zu lesen: «A Ebi Kornfeld avec toute mon amitié».

Künstlerfreundschaften waren immer wichtig in seinem Leben – mit Sam Francis, mit Pablo Picasso oder eben mit Alberto Giacometti, dem er in besonders enger Freundschaft verbunden war. Anfang 2017 konnte Kornfeld nach jahrzehntelanger Arbeit das Werkverzeichnis mit allen Druckgrafiken des Künstlers der Öffentlichkeit vorstellen.

«Schauen Sie», sagt er in seinem leicht singenden Basler Dialekt, «ich werde bald 95 Jahre alt. Vor rund 20 Jahren habe ich mich von zeitgenössischer Kunst verabschiedet.» In den 1950er-Jahren in Paris sei man bis morgens um vier mit den Künstlern zusammengesessen, «und langsam kristallisierte sich durch den Magen heraus, was Qualität hatte». Heute versuche man alles im Kopf zu organisieren, aber das funktioniere nicht: «Das Bauchgefühl ist entscheidend.»

Eberhard W. Kornfeld mit 95: Das ist ein Mann von schier unglaublicher Schaffenskraft, der immer noch ein beeindruckendes Pensum absolviert und spürbare Freude an seiner Arbeit hat. Das Gespräch kommt auf die bevorstehenden Juni-Auktionen. Man habe auch Glück gehabt, räumt Kornfeld bescheiden ein, und zwei Privatsammlungen erhalten, mit denen man nicht habe rechnen können.

Alles nur Glück? Ein gutes Netzwerk und die regelmässige Pflege von Kontakten seien zweifellos wichtig, aber die Faktoren Glück und Zufall spielten eben oft auch hinein. Es werde generell immer schwieriger, an erstklassige Bilder zu kommen. Und nach einer bedeutungsvollen Pause meint er trocken: «Das Auktionsangebot hängt hauptsächlich von drei Faktoren ab: Todesfällen, Scheidungen und finanziellen Engpässen.»

Ein Rekord mit Paul Gauguin

Die Ausgabe 2018 der Juni-Auktionen, die stets parallel zur Art Basel stattfinden und ein ebenso kaufkräftiges wie internationales Publikum anziehen, setzte insgesamt 33 Millionen Franken um – ein hervorragendes Ergebnis, das aber nicht ganz an die Zahlen des Vorjahres heranreichte. 2017 konnten Kornfeld und seine Mitarbeiter nämlich auf das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des 1864 gegründeten Hauses zurückblicken, dem er seit 67 Jahren vorsteht: Insgesamt 40,5 Millionen Franken wurden umgesetzt.

Der Höhepunkt: Paul Gauguins Kohlezeichnung einer jungen Tahitianerin («Portrait de Teha’amana») aus den Jahren 1891/92 wechselte für 7,2 Millionen Franken den Besitzer. Das bedeutete Weltrekord für eine Papierarbeit von Gauguin und gleichzeitig den höchsten Zuschlag, der jemals bei einer Kornfeld-Auktion erzielt wurde.

In der Geschichte der Firma an der Laupenstrasse hat es bislang nur gerade drei Namen gegeben: Vater und Sohn Gutekunst, mit denen 1864 in Stuttgart alles begann, dann August Klipstein und schliesslich Eberhard W. Kornfeld. 1945 kam der gebürtige Basler – aus einem kunstsinnigen Elternhaus stammend, der Vater war Innenarchitekt – nach einer kaufmännischen Ausbildung als Volontär nach Bern. Bereits 1951 übernahm er nach dem frühen Tod von Klipstein die Leitung des Auktionshauses – mit stetig wachsendem Erfolg.

Ruht der Hammer jetzt für immer?

Wer über Kornfeld schreibt, kommt um den Namen Ernst Ludwig Kirchner nicht herum: Der junge Kornfeld begann den deutschen Expressionisten früh zu sammeln. 1948 zeigte die Kunsthalle in Bern Arbeiten der Künstlergruppe «Die Brücke», zu der auch Kirchner gehörte. Kornfeld verdiente damals rund 100 Franken im Monat bei Klipstein. Ein Blatt von Kirchner kostete zwischen 30 und 40 Franken. «Ich kaufte, aber warum, kann ich nicht sagen. Man muss mit dem Herzen kaufen.»

Es war der Beginn einer ganz besonderen, intensiven Beziehung. Kornfeld verfasste nicht nur eine Biografie über Kirchner, er erwarb auch dessen Davoser Wohnhaus und machte es zur Gedenkstätte. Am Aufbau des Kirchner-Museums in Davos war er ebenfalls massgeblich beteiligt. Darüber hinaus gab er ein mehrbändiges Werkverzeichnis mit Kirchners Druckgrafiken heraus. Für Kornfeld ist die wissenschaftliche Beschäftigung für den wirtschaftlichen Erfolg des Auktionshauses stets von eminenter Bedeutung gewesen. Werkverzeichnisse etwa zu Max Beckmann, Käthe Kollwitz, Pablo Picasso oder Paul Gauguin setzten Massstäbe und sind unverzichtbare Arbeitsmittel für Museen, Kunsthändler und Sammler weltweit.

Blickt man auf die vergangenen fünf Jahre von Kornfelds Wirken zurück, nimmt die Erbschaft Gurlitt einen besonderen Platz ein – vermutlich nicht zu seinem uneingeschränkten Vergnügen, geriet er doch deswegen eine Zeit lang zu Unrecht in den Verdacht unsauberer Geschäftspraktiken.

Als ab November 2013 der Schwabinger Kunstfund und die Einsetzung des Kunstmuseums Bern als Universalerbe die Öffentlichkeit beschäftigte, bezeichnete Kornfeld die Ereignisse in einem NZZ-Gastbeitrag als mediale Hetzjagd und kritisierte die Beschlagnahmung der Gurlitt-Sammlung als unverhältnismässig. Tatsache ist: Kornfeld unterhielt zwischen 1970 und Anfang der 1990er-Jahre geschäftliche Kontakte mit Cornelius Gurlitt, wählte in München auch Bilder aus und verkaufte an Auktionen Dutzende von Werken aus der Sammlung Gurlitt – vorab aus den in jener Zeit vom Kunsthandel als unproblematisch eingestuften Beständen «entarteter Kunst».

Kornfeld war aber immer zurückhaltend, wenn seine Beziehung zu Gurlitt als möglicher Grund für die Wahl des Kunstmuseums Bern als Erbe genannt wurde. Gurlitt habe sich vielmehr von den deutschen Behörden dermassen schlecht behandelt gefühlt, dass er die Sammlung unbedingt ausser Landes schaffen wollte. Im Buch «Der Gurlitt-Komplex» liess sich Kornfeld mit den Worten zitieren, dass es allein im Bestand der «entarteten Kunst» einige «sensationelle Blätter» gebe – auch von seinem Lieblingskünstler Ernst Ludwig Kirchner. Allein diese Werke seien es wert gewesen, das Gurlitt-Erbe anzunehmen.

Im vergangenen Jahr hat Kornfeld mit seinem Spezialwissen die Altmeister-Auktion noch persönlich geleitet. Nach 67 Jahren und weit über 200 Auktionen werde er sich, hat er durchblicken lassen, nun wohl endgültig vom Podium zurückziehen. Seine langjährige Geschäftspartnerin Christine Stauffer sagt allerdings, sie übernehme keine Garantie für diese Aussage: «Wenn wieder eine spannende Auktion ansteht, ist er vielleicht nicht zu halten.» Im Prinzip aber sei Bernhard Bischoff der Auktionator.

«Berner Lösung» für die Zukunft

War in den Würdigungen zu Kornfelds 90. Geburtstag noch die Rede davon, dass eine Nachfolgelösung mit seinem Schwiegersohn gescheitert sei, so hat Kornfeld wenig später die Zukunft seines Unternehmens gesichert. Seit dem 1. Dezember 2013 ist der Galerist Bernhard Bischoff als Partner und designierter Nachfolger in der Firma. Kornfeld strebte ausdrücklich eine «Berner Lösung» an. Und auch bei der Wahl seines Nachfolgers hat er allem Anschein nach am Ende eine glückliche Hand bewiesen.

Allerdings bedeutet diese personelle Weichenstellung mitnichten, dass Kornfeld sich alsbald in den Ruhestand zu verabschieden gedenkt – eine bei ihm undenkbare Vorstellung. Anlässlich seines 85. Geburtstags gab er gegenüber dem «Bund» zu Protokoll, er sei nicht verpflichtet, sich zurückzuziehen. An dieser Aussage hat sich zum Glück auch zehn Jahre später nichts geändert. (Der Bund)