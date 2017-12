Ein Kunstkrimi in Öl

«Willst du nicht doch mehr draus machen als einen Kurzfilm?» Ein Glück, dass das Filmregisseurenpaar Dorota Kobiela und Hugh Welchman so lang vorm Museum anstehen musste, sonst hätte es «Loving Vincent» in seiner jetzigen Form vielleicht nie gegeben. Drei Stunden lang bearbeitete Hugh seine Dorota, und als sie dann endlich reinkonnten in die Van-Gogh-Ausstellung, stand die Entscheidung fest. Es war die richtige: Gerade wurde «Loving Vincent» für den Animations-Golden-Globe nominiert.

Dabei hatte alles wenig rosig begonnen. 2012 kämpfte Dorota mal wieder mit einer Depression; um sich abzulenken, lieh sie sich ein Buch mit den Briefen Vincent van Goghs aus. Die Art, wie das Künstlergenie, das zeitlebens nie ernst genommen wurde, sich immer wieder aufrappelte, machte Kobiela derart Eindruck, dass sie, als sie durch war – mit dem Buch und mit der Depression –, wusste: Ihr nächstes Projekt würde mit Vincent zu tun haben. Bloss: Was über ihn erzählen, das noch nie erzählt worden war?

Kobiela, die ursprünglich Malerei studiert und sich dann auf Animationsfilm spezialisiert hatte («Chopin’s Drawings», «Little Postman», beide 2011), beschloss, das Was durch ein Wie zu ersetzen – und einen Film zu drehen, der so aussah, als hätte ihn van Gogh selbst gemalt.

Malen im Akkord

Als sich dann abzeichnete, dass das Projekt ganz andere Dimensionen annehmen würde als ursprünglich geplant, hiess es erst einmal, nach malenden Hilfskräften zu suchen. 120 meldeten sich auf die in polnischen Zeitungen geschalteten Annoncen, meist Kunststudenten, aber zum Beispiel auch ein van-Gogh-begeisterter Autolackierer – und alle bekamen sie einen Intensivkurs im Malen wie Vincent. Währenddessen wurden die Schlüsselszenen des Films mit Schauspielern aufgenommen, die vor Green Screens agierten; die jeweiligen Kulissen wurden anschliessend per Computer hinzugefügt (wie man auch schön im Making-of-Video auf Youtube sehen kann).

Dann kamen die Animatoren ins Spiel, die jedes einzelne «Frame» in Öl nachmalten. Zwölf Bilder brauchte es für eine Sekunde Film; macht, bei anderthalb Stunden Spielzeit, rund 65 000 Bilder. Es schwirrt einem der Kopf, wenn man sich vorstellt, wie während rund zweier Jahre Dutzende von Neo-Vincents in der eigens dafür gemieteten Halle wie Hühner auf der Stange nebeneinanderhockten und im Akkord einen Frame nach dem anderen «vervincten».

Natürlich tat das jeder und jede – fast zwei Drittel der 120 Maler waren Frauen – leicht anders. Das ist das Schöne an «Loving Vincent»: Van Goghs Handschrift gibt klar den Ton an, aber man sieht, dass sie von unterschiedlichen Individuen belebt wurde. Das ist so faszinierend zu beobachten, dass man die krimiartige Geschichte, die hier erzählt wird – im Zentrum stehen ein rätselhafter Brief, der kurz nach Vincents Tod auftaucht, und die Frage: Wars wirklich Suizid? –, bisweilen vergisst.

Aber so muss es wohl sein, wenn die Kino- zur Kunstleinwand wird. Ausserdem: So beachtlich die Leistung der Schauspieler auch ist – unser Favorit war der als «Game of Thrones»-Söldner Bronn bekannte Jerome Fynn in der Rolle von Vincents Arzt Dr. Gachet –, die wahren Protagonisten sind die flirrenden Pinselstriche, die in sattem Gelb, kräftigem Blau und frischem Grün nonstop ineinandergreifen.

Heiteres Bilderraten

Die Befürchtung, man könnte des «Trickfilm-Ölgemäldes» rasch überdrüssig werden, ist übrigens unbegründet. Nach ein paar Minuten hat sich das Auge an die ungewohnte Ästhetik gewöhnt, und es macht Spass, die vielen im Film «versteckten» Originale Van Goghs auszumachen. Da, das «Nachtcafé»! Ha, die «Kirche von Rouen». Und da! Der «Sämann» aus der Zürcher Bührle-Sammlung. So hat ihn dort definitiv noch keiner gesehen.

(Der Bund)