Der Umriss am Rand

In der Jahresausstellung des Bündner Kunstmuseums in Chur hängt ein Bild mit Löchern. Auf der Etikette daneben steht: «Durchsicht, 1990. Lilly Keller (Bern *1929)». Nur ein Stern und noch kein Kreuz. Doch Lilly Keller lebt nicht mehr. Sie ist am 2. Januar in Thusis, ihrem Alterssitz, gestorben. Bevor sie nach Thusis zog, wohnte Keller lange Jahre bei Cudrefin in einem alten Haus namens La Fenettaz, einem verwunschenen Paradies aus eigener Hand mit Garten, in dem Kunst und Natur ineinander übergingen.

Aufgewachsen ist Keller in gutbürgerlichen Verhältnissen in Muri, zur Künstlerin wurde sie in Bern. Hier ist ihr Werk präsent, zum Teil öffentlich, wie die grosse Deckeninstallation im Freien Gymnasium. Noch in den 1960er-Jahren verkaufte sie bis ins Stedelijk Museum nach Amsterdam. Danach erhielt sie kaum mehr das Mass an Beachtung, das ihrem kraftvollen, vielgestaltigen Werk angemessen gewesen wäre. Erst in den letzen Jahren zog die bis zuletzt hoch aktive Künstlerin wieder Interesse auf sich, als klar zu werden begann, welchen Schatz an Erinnerung und Arbeit Keller in ihrem Leben angehäuft hat.

2010 erschien eine Monografie über Keller von Andreas Bellasi und Ursula Riederer mit einem Essay von Konrad Tobler. Fünf Jahre später legte Fredi Lerch ein einfühlsames, detailreiches «literarisches Porträt» vor, ausgezeichnet als eines der schönsten Schweizer Bücher des Jahres. 2011 zeigt das Kunsthaus Grenchen eine Retrospektive, die den Schaffensdrang und die ästhetische Unabhängigkeit Kellers dokumentierte. Ihr Werk umfasst an die 2000 Objekte, darunter Dutzende Bücher mit Skizzen, Notizen, Collagen, ein autoreflexives Text-Bild-Kompendium. Um sich ihre beispiellose Agilität zu erhalten, übte sie in diesen Büchern, die ihr «alles» bedeuteten, Handwerk, Kunst, sich selbst: «Es kommt niemand, der zu dir sagt, was zu tun sei. Alles geht, bloss Nichtstun geht nicht.»

Schluss mit der «Frauenkunst»

Nach stürmischen Anfängen als Malerin, in denen sie nach eigener Aussage gefuhrwerkt habe «wie eine Alchemistin», konzentrierte sich Keller auf monumentale Tapisserien, mit denen es ihr gelang, «alles Schummrige wegfallen zu lassen, sodass nur noch Form da ist»; zu sehen etwa im Gymnasium in Langenthal. Weil Textilkunst in der Wahrnehmung der Zeit jedoch als «Frauenkunst» galt, hörte Keller 1984 damit auf und stieg auf andere Materialien um: Glas, Holz, Metall, Kunststoff. Aus Polyurethan stellte sie später steinharte «Teppichpakete» her, eine definitive Absage an den früheren Erfolg.

Sie wechsle alle zehn Jahre ihren Stil, sagte Keller: «Ich bin schwer einzuteilen.» Konstant sei ihre Liebe zum Objekt. Sie schaue genau hin und richte ihre Augen «immer auf die Formen», bevor sie sich dem Material zuwende, von dem sie als «Lumpensammlerin» sowieso genügend habe. Kunst war für Keller radikale Selbstentfaltung, ein «Übersetzen des fremden Anderen ins Eigene, ins Kunstwerk», wie Fredi Lerch schreibt.

Am Anfang stehe immer der Impuls, etwas Eigenes ausdrücken zu müssen. Wer darauf nicht höre und tue, was ihm der Markt vorschreibe, sei kein Künstler, meinte Keller. Daher ihre Vorliebe für Werke der sogenannten Outsider-Art und Art Brut, die sie selbst sammelte. Als letzten Schritt ihrer Methode identifizierte Keller das Loslassen und Vergessen. Dafür stehe die Schere, ihr liebstes Werkzeug: Sie bedeute «Neinsagen». «Ich habe oft Nein gesagt, in der Kunst und im Leben.»

Wovor sie sich schützen zu müssen glaubte? Zum Beispiel davor: 1953 veranstaltete sie mit dem Maler Friedrich Kuhn eine Atelierausstellung an der Laupenstrasse 17 in Bern, damals noch das Kutscherhaus der Villa Marcuard. Auf der Einladung stehen beide Namen. Es regnet, das Dach rinnt, kaum Licht, kaum Besucher. Immerhin, der Fotograf Kurt Blum ist da. Ein Bild von ihm zeigt wie kein zweites die andere, triste Seite der Berner Bohème der 1950er-Jahre. Im Schatten, kaum zu sehen: ein angeschnittener Umriss. Das ist Lilly Keller, unkenntlich. Blums Aufnahme ist in den Standardwerken zur Berner Kunstgeschichte zu finden, um eine «Atelierausstellung von Friedrich Kuhn» zu illustrieren. Lilly Keller? Unerwähnt.

Immer zwei Kämpfe zugleich

So sei es ihr mehr als einmal gegangen, hat Keller mehr als einmal erzählt. Nicht gesehen werden, am Rand stehen, Marginalisierung – Keller schrieb das nicht zuletzt ihrer Rolle als Frau im Kunstbetrieb zu. Für ihre erste Ausstellung, eine Gruppenschau von Zürcher Künstlern im Helmhaus im Winter 1951, nannte sie sich deswegen Karl Maria Keller.

Als Nonkonformistin focht sie zwei Kämpfe aus: mit den Männern gegen das Establishment und als Frau gegen die männlichen Kollegen, deren Nonkonformismus doch nicht so weit reichte, um die patriarchale Struktur des Kunstbetriebs infrage zu stellen. Und die Frauen? «Einzelkämpferinnen», sagte Keller. «Man hat auf vieles verzichtet damals. Auf die Freundlichkeit der anderen zum Beispiel, weil man unangenehm war», erzählte sie Juri Steiner 2016 in einem langen Interview für das Schweizer Fernsehen und wirkte dabei vor allem charmant und nicht mehr so rabiat, wie sie mancher ihrer Zeitgenossen in Erinnerung haben dürfte.

Geografisch und bezogen auf ihre Position im Kunstmarkt war Keller sicher die Randfigur, als die sie sich selber sah, sozial aber nicht unbedingt. Sie war bereits in Zürich, wo sie ab 1949 an der Kunstgewerbeschule die Grafikklasse bei Ernst Keller besuchte, Teil der Szene. Sie arbeitete fürs Kabarett Cornichon und bei den legendären Künstlerbällen als Dekorationsmalerin. Dort habe sie die Angst vor den Grossformaten verloren. In Bern gehörte sie zum Kunsthallen- und Commerce-Kreis. 1966 war sie beim legendären Open-Air-Happening auf der Lueg dabei und baute dort einen wilden Mann.

Keller nahm sich wilde Männer zu Gefährten, weltberühmte auch. Ihnen zu diesem Ruhm verhelfen wollte sie aber nicht. «Diener zweier Herren», sagte sie und meinte ihre Männer und sich selbst, «das geht nicht.» Ein halbes Jahrhundert zusammengehalten hat sie mit ihrem Ehemann Toni Grieb. Er sei «wie ein Fels hinter ihr gestanden». «Las nume gsorget si», habe er jeweils zu ihr gesagt, wenn sie ins Atelier oder wieder ins Ausland wollte. Seit er 2008 gestorben sei, habe sie keine Nacht mehr durchgeschlafen.

«Immer dieser Tod. Der kommt, ohne dass du ihn herbeiredest, und hat mit Alter oder Jugend nichts zu tun», sagte Keller einmal. Doch unabhängig, wie sie war, hatte sie sich vorbereitet. Sie wollte bestimmen, wann sie ein letztes Mal Nein sagen, wann sie sich mit einer ihrer Scheren vom Leben abschneiden werde. Nun ist ihr der Tod zuvorgekommen. (Der Bund)