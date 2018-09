Das ist eine Unabhängigkeitserklärung

Was für eine Bühne! Von der Altstadt her ist der Weg zur Kunsthalle momentan eine einzige Baustelle, eine unbewusste Verbeugung vor der Vergangenheit. Der Anbau des Hotels Bellevue in Plastik eingehüllt, das Casino eingerüstet und dazwischen die Kirchenfeldbrücke ein langer, teils überdachter Laufsteg inmitten der Sanierungsarbeiten.

Und dann steht sie da, die Kunsthalle. Rein äusserlich ist der 100-jährigen Jubilarin nichts von überbordender Festfreude anzumerken. Vor einem halben Jahrhundert wurden die institutionellen Grenzen des Hauses mit einer epochalen Verpackungsaktion getestet. Christo und Jeanne Claude wickelten das Gebäude in Plastikfolie ein und verschnürten es mit Nylonseilen. Wer sich Zutritt ins Innere verschaffen wollte, musste den Reissverschluss eines Kunststoffvorhangs öffnen; alsbald über wassergefüllte Kissen balancierend, sah sich der Besucher einer Wand mit Andy Warhols Brillo-Waschpackungen gegenüber. Dies geschah zu Zeiten von Harald Szeemann, dem die Kunsthalle im Sommer mit der Ausstellung «Museum der Obsessionen» die Reverenz erwies.

Armeen der Niedlichkeit

Jetzt, 50 Jahre später, sollen wieder Grenzen getestet werden. Der oder die Künstler in der von der Direktorin Valérie Knoll eingerichteten Ausstellung «Independence» bleiben nämlich vorerst ungenannt. «Anonymität ist der Luxus von heute», zitiert Knoll dazu einen bekannten Modedesigner. Die Türen des Hauses sind weit geöffnet, eine Gruppe von Touristen späht neugierig hinein. Zu sehen sind im Eingangsbereich Hunderte von Plüschbären in unterschiedlichen Formationen, kleine Armeen der Niedlichkeit. Diese 1000 Harlequin-Teddybären, von denen einige sich quasi als Eliteeinheit im grossen Raum von der Glasdecke abseilen, dürfen übrigens durchaus berührt werden – ein Hoch auf die Partizipation des Besuchers – , ja für 20 Franken kann man sie sogar käuflich erwerben. An jedem dieser Plüschbären hängt ein Etikett, auf dem unter anderem der Namen «Tobias Kaspar» steht. Weiter hinten erinnert ein vergittertes Tor an eine Lageratmosphäre, an Zwangsaufenthalte. Die Touristen ziehen es vor, ihren Weg in Richtung Altstadt fortzusetzen.

Gestern Abend ging die Vernissage der Ausstellung «Independence» in der Kunsthalle über die Bühne. Dabei waren auch zwei Performer unterwegs, gekleidet in eine Art Anstalts- oder Arbeitskleidung und mit Wasserflaschen und Bechern unterwegs. Als Wächter, als Personal? Fabriziert wurden die Kleider, die während der Ausstellung als Nature morte auf dem Boden liegen, von einem gewissen «Tobias Kaspar», wie das Etikett auf der Innenseite des Kragens verrät.

Was zum Kuckuck!

Die Räume des Erdgeschosses sind durchsetzt mit Kulissenelementen aus einer Laienaufführung von «Einer flog über das Kuckucksnest», als Film mit Jack Nicholson ein Welterfolg. Der Freigeist McMurphy bringt darin die Ordnung in einer Anstalt ins Wanken und wird am Ende lobotomisiert, während ein riesenhafter Mitinsasse, ein scheinbar stummer Indianer, den Weg durchs Fenster in die Freiheit des Waldes wählt. Durch ein geöffnetes Fenster eines Kulissenteils fällt der Blick auf die Wand, ein Projektor wirft kleine Bilder von römischen Gärten darauf. Das Kunstsystem als eine Art Anstalt, in der so mancher an die Grenzen des Wahnsinns kommt und der Rückzug in die Anonymität neue Freiheiten eröffnet?

Ein zweiter Film, «Melancholia» von Lars von Trier, verstärkt diesen Deutungsrahmen; darin sieht eine unter Depressionen leidende Frau die Kollision der Erde mit dem Planeten «Melancholia» voraus. Im kleinen Park hinter der Kunsthalle bilden einige Stecken eine Art Tipi – eine Reverenz an von Triers Film, in dem die Protagonistin so ein Obdach baut, um dort den Zusammenprall zu erwarten.

Bereits vor einem Jahr hat Valérie Knoll in der Ausstellung «Sie sagen, wo Rauch ist, ist auch Feuer» Künstlerinnen und Künstler vorgestellt, die ihre Identität hinter Pseudonymen und Alter Egos verschleiern. Wird die eigene Identität maskiert, steigt natürlich der Reiz, einen Blick dahinter zu werfen und das Geheimnis zu lüften. Einiges kommt nun in «Independence» zusammen, dessen innerer Zusammenhang mysteriös bleibt. Eine auf drei Screens zu sehende Frau, die sich einen ganzen Topf mit Gesichtscreme aufreizend langsam einreibt und am Ende allergische Hautreaktionen zeigt. Für den japanischen Markt bestimmte Stickereien einer bekannten St. Galler Textilfirma wurden gescannt und hängen nun übergross unter Glas an den Wänden; die Hotelszenen mit livriertem Personal und Herrschaften waren in Japan als Inbegriff grossbürgerlicher westlicher Lebensart zur Verzierung von Kleidungsstücken lange sehr beliebt.

Ein Protagonist in «Independence» hat, da muss man kein Prophet sein, das Zeug zum Publikumsliebling. Valérie Knoll nennt ihn den «Teddybären 2.0.». Gemeint ist Aibo (japanisch: «Partner»), das silberne Roboterhündchen mit Kultstatus von Sony. Der Hund ist vorerst nur in Japan zu haben – und erst noch mittels eines das Begehren steigenden Losverfahrens. Das Tierchen kann bellen, Pfötchen geben, auf Zurufe reagieren und auf Wunsch – es versteht Japanisch und Englisch – an Synthie-Pop der 1980er-Jahre erinnernden Gesang von sich geben. Allerliebst und irgendwie auch gruselig.

Die Freiheit zu knuddeln

Diese lernfähige künstliche Intelligenz wird während der ganzen Ausstellung präsent ein, kontaktfreudig und zutraulich, und nachts auf seiner Ladestation ruhen. Der Umgang mit Aibo muss eine der Wohlfühlaktionen sein, von der Valérie Knoll spricht und die den Austausch zwischen Künstler und Publikum forcieren soll. Aibo kann übrigens auch fotografieren. Die Bilder werden dann automatisch auf eine App von Tobias Kaspar gesendet.

Jetzt ist es endgültig klar: Die anonyme Schau ist auch eine Einzelausstellung des 1984 geborenen, in Riga lebenden Schweizers. Seine inszenierte Selbstauflösung als Autor beschert der Kunsthalle im Jubiläumsjahr eine Schau, bei der unter der Verpackung reichlich disparate Inhalte zum Vorschein kommen. Und die deklarierte Unabhängigkeitserklärung? Für den Besucher besteht sie auch in der Freiheit darin, einen Teddybären zu knuddeln und das Aibo-Hündchen mit verbalen und anderen Liebkosungen zu verwöhnen.

Die Ausstellung in der Kunsthalle Bern dauert bis zum 2. Dezember.

(Der Bund)