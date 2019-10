Banksys Schimpansen-Gemälde erzielt Rekordpreis

Die neben dieser enormen Summe wohl zweitwichtigste Information: Diesmal hat der Künstler sein Werk nicht geschreddert, jedenfalls nicht während der Auktion. War auch nicht nötig. Kein Gemälde bekam bei Sotheby's Versteigerung zeitgenössischer Kunst am Donnerstagabend mehr Aufmerksamkeit als Banksy's Spottgemälde auf das britische Unterhaus. Keines löste ein so hitziges Wettbieten aus, keines erzielte ein solch sensationelles Ergebnis.

Dieses Parlament ist keine Versammlung peinlicher Gestalten, sondern eine todtraurige Veranstaltung.

Am Ende ging das Affentheater vor ehrwürdiger Kulisse für umgerechnet 11,1 Millionen Euro an einen unbekannten Käufer – fünf Mal teurer als geschätzt. Gewiss, Jean-Michel Basquiats «Pyro» aus dem Jahr 1984 brachte dieselbe Summe, aber dass das nicht ganz überraschend kam, sah man schon daran, dass es nicht mal eine Einstiegsschätzung gab. Neun Millionen Pfund für einen Basquiat, so scheint es, sind für diesen erlesenen Käuferkreis eine stolze Summe, aber keine Sensation.

Banksys monumentales – goldgerahmtes! – Gemälde hatte jüngst allerlei Fragen aufgeworfen, nachdem die «New York Times» und nach ihr andere Medien feststellten, dass es einem früheren Gemälde mit dem Titel «Question Time» von 2009 zwar sehr ähnelte, aber in Details doch abwich.

«Question Time» zeigte ebenfalls palavernde Primaten und war schon damals als bitterböser Witz über Grossbritanniens parlamentarisches Personal begriffen und im Bristol Museum ausgestellt worden, aber es gab Unterschiede: eine gelbe Banane in der Hand eines Affen zeigte ursprünglich nach oben, hing in der jüngsten Version aber braun herab, die Leuchter an der Decke strahlten nicht mehr, Verzierungen an Bänken wurden verändert.

Ein gewisser Widerspruch

Gab es also zwei ähnliche Gemälde? Und falls nicht, wer hatte das Werk von 2009 verändert? Nun: Banksy selbst, erklärte Sotheby's. Der britische Künstler habe das Bild «Question Time» bearbeitet und umbenannt. Banksy's Firma «Pest Control» habe die Echtheit des Werkes, das nun «Devolved Parliament» heisst, bestätigt.