Auf Augenhöhe begegnet sie der Zeit

Nein, auf der Strasse würde sie nicht weiter auffallen. Die ältere Frau mit dem grauen, krausen Haarschopf trägt eine dunkle Arbeitshose und eine wattierte ärmellose Weste in leuchtendem Orange. Man kann sich Miriam Cahn in diesem Outfit problemlos als Marktfrau vorstellen auf dem Bundesplatz, Biogemüse oder Fairtrade-Blumen verkaufend.

Allein, der Schein trügt, sie ist eine der gefragtesten zeitgenössischen Künstlerinnen der Gegenwart. Im Kunstmuseum Bern steht sie im «Sex-Raum», umgeben von Werken aus jüngster Zeit, zum Teil drastische Darstellungen sexueller Handlungen, in den für Cahn typischen magischen Farben. «Manche sind durchaus pornografisch», wirft die Künstlerin ein. Auf dem Bild «weiss fickt schwarz» nimmt ein Schwarzer mit riesigen roten Lippen das Glied eines Weissen in den Mund. In der Flüchtlingsdebatte gehe es unterschwellig oft auch um die «Angst vor dem schwarzen Mann», sagt Cahn, «es ist auch die Angst vor seiner angeblich überlegenen Potenz und Virilität».

Vorbestraft wegen Kunstaktion

Im gleichen Raum, prominent platziert in der Mitte, hängt ein Bild, das Gustave Courbets berühmtes Gemälde «L’origine du monde» zitiert – der weibliche Torso mit gespreizten Beinen und entblösster Vagina. In Cahns Version hat die Figur auch Oberkörper und Kopf, es ist eine Frau mit hochgeschobener Burka, die den Betrachter unverwandt anblickt. Bei dieser Künstlerin blicken die Figuren auf Augenhöhe zurück. «Bei Courbet fehlt das weibliche Lustzentrum», sagt Cahn und macht eine bedeutungsvolle Pause. «Dieser Figur, die ja kein Individuum ist, fehlt die Klitoris.» Sie sage nicht, dass Frauen anders fühlten, fügt Cahn hinzu, «aber mir geht es um die Gleichwertigkeit der Geschlechter».

Der «Sex-Raum» findet im letzten Raum oben im ersten Stock eine Entsprechung – dort sind erstmals Skizzenhefte der Künstlerin ausgestellt. Unter anderem sind die Vorarbeiten zu sehen, die an Weihnachten 1979 zu den strafrechtlich verfolgten Kreidezeichnungen an Betonpfeilern beim umstrittenen Basler Autobahnzubringer Nordtangente führten. Bereits als Pubertierende habe sie angefangen, pornografische Zeichnungen zu machen. «Es ist doch verlogen, wenn behauptet wird, dass Frauen keine Pornografie konsumieren.»

Wenn sie korrigierend eingreift

Ihre lebenslange Beschäftigung mit Gewalt, Krieg, Flucht und nicht zuletzt dem Geschlechterverhältnis scheint in Zeiten von Rechtspopulismus, Flüchtlingselend und der #MeToo-Bewegung eine Nachfrage geweckt zu haben nach einer Künstlerin, welche fern von politischen Parolen die existenzielle Dringlichkeit ihrer Anliegen stets expressiv, radikal subjektiv und auf der Basis unverrückbarer humanistischer Prinzipien künstlerisch umsetzte. Das Jahr 2019 wird aller Voraussicht nach zum Triumphzug für Miriam Cahn, die im Juli 70 Jahre alt wird und seit 2011 im Bergell lebt: Die Gesamtschau in Bern wird auch in München und Warschau gezeigt, in Bregenz und Madrid stehen ebenfalls Ausstellungen von ihr auf dem Programm.

Im Kunstmuseum Bern führt Miriam Cahn, die letztes Jahr an der Documenta 14 in Kassel und Athen gefeiert wurde, zusammen mit Kuratorin Kathleen Bühler durch ihre Ausstellung «Ich als Mensch» mit rund 150 Werken aus allen Schaffensperioden. Darunter sind Ölgemälde mit unheimlichen Tierwesen und nackten, androgynen Mischwesen, weiter die im ersten Stock an einer Längswand grandios-düster wirkenden monumentalen Kohlezeichnungen auf Transparentpapier aus den 1980er-Jahren mit Kriegsschiff-Motiven oder einer Stadtlandschaft aus der Perspektive eines Bomberpiloten im Anflug.

Auf diesen Werken, die Cahn jeweils zusammenfaltet und als Päckchen transportiert («Kunst muss leicht sein»), sind Hand- und Fussspuren der Künstlerin zu sehen, die ihren Körper fast performanceartig als Instrument benutzte und mitunter auch kriechend und liegend arbeitete. Als sie den Raum mit den grossen, Atompilze darstellenden Aquarellen betritt, verkündet sie fast ein wenig angeberisch: «Ich bin die Person, welche die weltgrössten Aquarelle malt.» Viel habe sie jedoch nicht dazu beigetragen, fügt sie lächelnd an, «die drei verwendeten Grundfarben fliessen nach unten, das Bild hat das Wasser gemacht, quasi naturgesetzlich». Schönheit und Horror sind nahe beieinander. Sie habe eine Frau korrigieren müssen, die vor den Aquarellen gestanden sei und die schönen Mandalas gelobt habe. «Der Schrecken im Gesicht der Frau war unbezahlbar, als ich ihr sagte, es seien Atomexplosionen.»

Ein Raum ist der Migration gewidmet mit Ölbildern, auf denen Anmut und Schrecken ebenfalls in einer prekären Balance zueinander stehen. Auf einem Grossformat scheinen feingliedrige, schemenhafte Menschen in suggestivem, in der Tiefe immer dunkler werdendem Blau unter Wasser zu schwimmen. Cahn erzählt, wie sie Kinder vor dem Bild antraf, die sich an diesen tauchenden Figuren ergötzten. «Da musste ich auch korrigierend eingreifen. Die Kinder müssen die Informationen dazu haben, was im Mittelmeer fast täglich passiert. Es ist ein Massengrab.» Wenn sie über das Flüchtlingselend spricht, ist ihre Wut unüberhörbar. «Der Zorn ist ein guter Motor. Altersmilde ist von mir nicht zu erwarten.»

Als die Künstlerin schockiert war

Dass es sich um «ihre» Ausstellung handelt, trifft im doppeltem Sinne zu. Miriam Cahn hat ihre Werke persönlich gehängt, eine Erzählung aufgebaut, so wie sie das meistens tut. Diverse Werke waren am Ende überzählig – auch das gehört zu diesem Prozess, den sie als im besten Fall rauschhaft beschreibt –, weil sie nicht in die Dramaturgie passten. Es geht ihr dabei auch um die Deutungshoheit über das eigene Werk, um eine Befragung ihrer Arbeiten aus der Perspektive der Gegenwart. Natürlich wird man unweigerlich daran erinnert, wie die junge Miriam Cahn 1982 erstmals an die Documenta eingeladen worden war und ihre Werke kurzerhand von der wichtigsten Schau für zeitgenössische Kunst zurückzog, nachdem der Kurator in das Arrangement der Bilder hineinreden wollte.

Kuratorin Kathleen Bühler schwärmt dagegen von der Zusammenarbeit. Cahns persönliche Hängung hat sie nicht als Eingriff in ihre Kompetenzen empfunden. «Die Ausstellung ist bewusst fürs Haus aus den räumlichen Gegebenheiten entstanden», sagt sie. Cahn erzählt, wie sie vor einigen Monaten die Räume des Kunstmuseums besuchte und schockiert war. «Ich fand die abgedeckten Fenster und vielen Zwischenwände unerträglich.» In der Tat: Es stellt sich ein dynamischeres Raumgefühl ein mit nun sichtbaren Fenstern, die etwa im Erdgeschoss den Blick frei geben hinüber auf die Schützenmatte.

Ein Bindeglied der Ausstellung zwischen den beiden Stockwerken markiert die Skulptur «Schlachtfeld» im Treppenhaus. Es sind konzentrisch angeordnete Holzstämme, die an einen Ritualplatz gemahnen. «Meine Idee war, das Material so lange zu bearbeiten und daran zu schnitzen, bis ich körperlich nicht mehr kann.» Sie stiess allerdings auf unerwartete Widersacher, mit denen sie nicht gerechnet hatte: « Die Holzwürmer kamen mir zuvor, sie waren schneller als ich und machten ihre Arbeit.»

Bis 16. Juni. Vernissage: Donnerstag, 18.30 Uhr. Zur Ausstellung erscheint eine Begleit­publikation.