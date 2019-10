Krieg durch Kinderaugen

Zwei furchtsame Augen lugen aus dem sommersprossigen Gesicht eines Jungen. Er drückt seinen Stoffhund enger an sich auf der Rolltreppe, die in die Tiefe fährt. In der U-Bahn-Station sind Menschen am Kartenspielen, Rauchen und Stricken; einige haben ihr Bett auf Schienen eingerichtet. «Mach es dir gemütlich», sagt die Mutter des Jungen. Seine Frage, wo der Grossvater sei, lässt sie unbeantwortet.