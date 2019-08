Was Musik erst möglich macht

Und dann ist da noch die viel beschworene Macht der Musik selbst, die uns rühren und irritieren, beruhigen und aufputschen kann. Nicht nur im Konzert: Babys lassen sich in den Schlaf singen, Primarschülerinnen lernen das kleine Einmaleins am besten mit Liedern zu den einzelnen Reihen, Fussballfans feuern ihre Mannschaften singend (oder brüllsingend) an. Die Behauptung, dass Kühe mehr Milch geben, wenn sie Mozart hören, hat sich zwar als falsch erwiesen; aber nur schon, dass man daran geglaubt hat, ist ein deutliches Zeichen dafür, was man der Musik alles zutraut.

Noch eine andere Illusion ist in den letzten Wochen und Monaten geplatzt, glücklicherweise: jene, dass Musiker sich vieles erlauben können, wenn sie nur berühmt und mächtig genug sind. Mit Placido Domingo wurde ein weiterer Superstar von der #MeToo-Welle erfasst, nicht besonders heftig zwar, weil die meisten Vorwürfe anonym geäussert wurden; sie waren auch nicht allzu dramatisch. Aber er wird sie nicht mehr loswerden.

Auch Daniel Barenboim musste Kritik einstecken, weil er Musiker unter Druck gesetzt und blossgestellt haben soll. Als er nun am Lucerne Festival dirigierte, ging es in den offiziellen Publikationen allerdings nur um sein israelisch-palästinensisch besetztes West-Eastern Divan Orchestra, mit dem er seit zwanzig Jahren gegen die zerstörerische Nahostpolitik anspielt – und um Beethovens Sinfonie Nr. 7, die schon immer als Appell zur Völkerbefreiung verstanden wurde.

Zum Thema Musik und Macht gehört nun mal auch Diplomatie. Viele Aspekte werden verschwiegen an einem Festival, das seine Stars, Sponsoren und Zuhörerinnen nicht vergrätzen darf. Sie sind höchstens unterschwellig vorhanden, in Pausengesprächen, in den Köpfen, da und dort in den Medien.

Man mag das bedauern, schlimm ist es nicht: Es ist schon viel, wenn ein Festival Fragen anregt – beantworten kann sie dann jeder und jede für sich. Etwa am vergangenen Freitag im Konzert des Dirigenten Long Yu, der im chinesischen Musikbetrieb mehrere Schlüsselpositionen besetzt und von westlichen Veranstaltern, die gerne in China Fuss fassen möchten, entsprechend umworben wird. Oder im noch bevorstehenden mit Valery Gergiev, der wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin immer wieder angegriffen wird, aber dennoch eine prallvolle Konzertagenda hat.

Auch Bill Clinton hätte man einladen können, der einst Wahlkampf machte mit seinem Saxofon.

Nun sind solche musikalisch-politischen Verbandelungen keineswegs neu, und sie kamen oft beiden Seiten zugute. Macht hat sich schon immer auf Pracht gereimt, am schönsten wohl am Hof Friedrichs des Grossen, der ein begabter Flötist und Komponist war. Eines seiner Werke hätte bestens ins Luzerner Programm gepasst, der Flötist Emmanuel Pahud hätte auch mehrere im Repertoire gehabt, aber man hat ihn dann doch lieber für Mozart verpflichtet.

Auch Bill Clinton hätte man einladen können, er hat einst Wahlkampf gemacht mit seinem Saxofon und zeigte als US-Präsident gern, wie locker er neben der Welt auch die Töne beherrschte. Aber so viel Macht – sprich: Geld –, um ihn zu engagieren, hat nicht einmal das grösste Schweizer Klassik-Festival.

Doch noch eine Dirigentin

Zurück also ins reale Programm. «Utopia III» ist verklungen, nun steht Thomas Kesslers «...said the shotgun to the head» an. Er hat es 2003/04 aus einer Textaufnahme des schwarzen Slammers Saul Williams entwickelt, und es fährt ein: dank der Heftigkeit von Williams’ Stimme; dank der rhythmischen Wucht von Kesslers Musik. Und dank der Dirigentin Ruth Reinhardt, die mit Furor und Präzision durchs Werk führt – und einen daran erinnert, dass vor drei Jahren, als das Lucerne Festival unter dem Motto «Primadonna» stand, ganz viele Frauen aufs Podium stiegen.

Dieses Jahr ist Reinhardt die einzige. Late Night, im kleinen Saal. Schöner hätte man nicht zeigen können, wie viel es braucht, bis sich Machtstrukturen wirklich ändern.

An den Rändern des Lucerne Festival tut sich etwas: Der Slammer Saul Williams und die Dirigentin Ruth Reinhardt bei der Aufführung von Thomas Kesslers «...said the shotgun to the head».