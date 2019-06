Sinfonisches Surfen im Sonnensystem

Der Zeitpunkt könnte günstiger kaum sein: Am nächtlichen Juni-Himmel sind gleich mehrere der Planeten zu sehen, die Gustav Holst in seiner berühmten, gleichnamigen Suite charakterisiert; besonders prominent Jupiter und Saturn. Hätte das Berner Symphonieorchester (BSO) mit Absicht so programmiert, müsste man vor solcher Weitsicht den Hut ziehen. Doch ziehen darf man ihn ohnehin: vor der souveränen Wiedergabe der «Planeten» im letzten Abonnementskonzert der Saison.