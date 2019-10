Schluss mit Scherenschnitt

Einen Traumjob habe er hier, sagt Daniel Hope denn auch beim Kaffee am Morgen danach, «die Arbeit mit diesem Orchester ist das Beste, das mir passieren konnte». Im vierten Jahr ist er nun Music Director beim ZKO, über eine Verlängerung seines Fünfjahresvertrags wird derzeit verhandelt, «und ich will genauso wie das Orchester, dass es weitergeht».

«Es ist wichtig, dass wir neben dem barocken Stil auch den grossen Sound beherrschen.»Daniel Hope

Denn man ist gut unterwegs, die «Zeit der Unruhe» hat die Musiker noch enger zusammengeschweisst. Demnächst steht eine USA-Tournee an, die Konzerte sind bereits zu 95 Prozent ausgebucht. Die Kinderkonzerte, die Michael Bühler erfolgreich ausgebaut hat, boomen weiterhin. Auch das Eröffnungskonzert ist gut besucht, und die Stücke kommen ebenso an wie Hopes Kommentare dazu.

Knapp sind sie, und passend: Wenn er etwa Tschaikowskys Streicherserenade op. 48 als «russisches Update zu Mozart» bezeichnet, so hört man danach genau das. Denn so schlank und schlackenlos der ZKO-Klang in den früheren Werken ist, hier wird er so gross und saftig, wie ihn der Orchestergründer Edmond de Stoutz einst gewollt hat.

Zurück zur Tradition also? Ja, sagt Hope: «Es ist wichtig, dass wir neben dem barocken Stil auch den grossen Sound beherrschen.»

Ja, sagt auch die künstlerische Leiterin Lena-Catharina Schneider: Sie habe in den letzten Monaten alte Programme durchgeschaut und dabei Verblüffendes entdeckt. Verschiedene Spielorte etwa, und erstaunlich viele Auftragswerke. Daran will sie anknüpfen in der nächsten Saison, die von der Planung her ihre erste sein wird. Und dabei öfter mal Orchestermusiker in den Vordergrund stellen: Die Gershwin-Zugabe war da durchaus als Appetizer gedacht.