Rücktritt in E-Dur

Zunächst war ja noch von einem Sabbatical die Rede gewesen. Aber dann hat Haitink im vergangenen Juni in einem Interview gesagt, dass er tatsächlich aufhören wolle. Vor ein paar Wochen, beim letzten Konzert in seiner Heimatstadt Amsterdam, hätten viele im Publikum geweint, erzählt ein holländischer Journalist. Seither hat Haitink ein letztes Mal in Salzburg dirigiert und ein letztes Mal in London, wo er einst Chef war, zuerst beim London Philharmonic, später an der Royal Opera. Und nun also der endgültige Abschied vom Podium beim Lucerne Festival.

Zufällig war dieser Moment wohl nicht gewählt. Haitink ist seit langem verbunden mit der Schweiz; schon 1964 hat er erstmals das Zürcher Tonhalle-Orchester dirigiert, bei dem er nach einigen Unterbrüchen in den letzten Jahren wieder regelmässig zu Gast war. Sein Debüt beim Lucerne Festival folgte 1966, später hat er lange in Kastanienbaum am Vierwaldstättersee gelebt. Das Konzert im KKL war damit ein Heimspiel.

Haitink dirigierte, als gestalte die Musik sich selbst.

Und es wurde ein würdiger Abschied. Oder nein, mehr noch: ein erstaunlicher. Haitink stieg als 90-Jähriger aufs Podium, das Gehen fällt ihm schwer inzwischen, ohne Stock fühlt er sich unsicher. Aber sobald er oben stand, spielte sein Alter keine Rolle mehr. Mit dem ersten Ton war alles wieder da: die Kraft, die Konzentration, die Präsenz. Und die besondere Fähigkeit, die Musik fliessen zu lassen.

Siebzig Minuten dauert Bruckners Siebte, das kann einem ewig vorkommen. Aber nicht bei Haitink: Da wirkte dieses Werk kürzer als Beethovens halb so langes viertes Klavierkonzert in der ersten Konzerthälfte, bei dem die Wiener Philharmoniker noch ziemlich erfolglos auf der Suche nach einem homogenen Klang gewesen waren. Bei Bruckner hatten sie ihn, als sei er eine Selbstverständlichkeit. Auch die Tempowechsel schienen einfach zu geschehen. Haitink dirigierte, als gestalte die Musik sich selbst: so organisch, so ungekünstelt. Da wirkte nichts gemacht, aber alles zutiefst empfunden.