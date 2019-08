Oper von Los Angeles prüft Belästigungsvorwürfe

Opernstar Plácido Domingo ist durch Belästigungsvorwürfe ins Kreuzfeuer geraten. Die Oper in Los Angeles, deren Generaldirektor Domingo seit 2003 ist, veranlasste am Dienstag eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe von neun Frauen, über die die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet hatte. Die Orchestervereinigung von Philadelphia und die Oper von San Francisco sagten Auftritte mit Domingo ab, die Salzburger Festspiele halten hingegen an den Auftritten des Spaniers fest.