Mit Champagner und Sahnehäubchen

Was macht ein Konzert zur Gala? Wer sein Publikum über die Jahre so verwöhnt wie das Berner Symphonieorchester (BSO), legt die Latte hoch. Illustre Gäste aus nah und fern sind auch sonst im Programm. Wenn dann für ein Galakonzert ein famoser, aber noch junger deutscher Cellist Maximilian Hornung vom Plakat blickt, zieht das womöglich zu wenig. Jedenfalls war das Casino am bereits elften BSO-Konzert mit dem Titel «Schlagobers» im neuen alten Haus längst nicht ausverkauft.