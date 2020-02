MeToo: Placido Domingo ist der nächste Täter

In den USA nicht mehr erwünscht

Placido Domingo ist einer der bislang prominentesten #MeToo-Fälle. Er ist auf allen wichtigen Opernbühnen aufgetreten, hat weltweit über 21 Millionen Tonträger verkauft. Spätestens seit er in den 90er-Jahren mit Luciano Pavarotti und José Carreras die «Die drei Tenöre» begründet hat, ist er auch einem Publikum bekannt, das sich mit Klassik wenig auskennt. Zuletzt wechselte er seine Stimmlage ins Baritonfach und dirigierte.

Nachdem die Vorwürfe gegen ihn publik geworden sind, wurde er in den USA zu einer persona non grata. Er musste seine Auftritte in der New Yorker Met absagen. Auch Konzerte in anderen Städten wurden abgesetzt. Im vergangenen Oktober trat er als Generaldirektor der Oper von Los Angeles zurück.

Domingo will in Luzern auftreten

In Europa hingegen war Domingo bis zuletzt ein umjubelter Star, auch in der Schweiz. Im vergangenen Oktober sang er im Zürcher Opernhaus die Hauptrolle in Verdis «Nabucco» – und wurde gefeiert. Misstöne während der Vorstellung oder Demonstrationen am Sechseläutenplatz gab es nicht. Dafür Ovationen und «Placido»-Rufe.

Drei Vorstellungen an der Staatsoper Hamburg im März und April werden nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden, sagt ein Sprecher. Am 30. März steht ein Konzert im Luzerner Kultur- und Kongresszentrum (KKL) auf dem Programm. Das KKL ist gemäss einer Sprecherin in Kontakt mit dem Konzertveranstalter Maya Classics und will zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Der Meister selbst will offenbar auftreten: «See you soon in Switzerland» schreibt er auf seinen sozialen Kanälen.