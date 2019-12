Keine Heilige, aber eine Operndiva

Es ist genau diese Szene aus Giacomo Puccinis Oper «Tosca», die den Abend des 7. Dezember in Mailand krönt. Traditionell eröffnet an diesem Tag die neue Spielzeit der Mailänder Scala, am Namenstag des Schutzpatrons Ambrosius. Jahr für Jahr sperrt die Polizei weiträumig den Platz vor der Oper ab. Dort protestieren Menschen gegen das Establishment und lassen Rauchbomben steigen.

«Schhhh!», machen die Opernliebhaber. Die gibt es hier auch.

Ebenso routiniert erscheint der italienische Präsident Sergio Mattarella in der Königsloge des Theaters. Das Publikum erhebt sich auch dieses Mal wieder mit einem Ruck von den roten Samtsesseln, hüllt den weisshaarigen Mann in einen langen Applaus ein. Das Orchester stimmt die Nationalhymne an, leise summt der Saal mit – so richtig gut scheint der Text nicht zu sitzen. Kein Wunder, unter ihnen sind viele High-Society-Touristen, angereist aus Deutschland, Frankreich, Japan, Russland. Aber die Rituale der «Prima della Scala», der Eröffnung, stehen trotzdem unerschütterlich.

Wohlgemerkt: Den Applaus am Anfang bekommt nicht, wie sonst üblich, der Dirigent, sondern der Politiker. Zum Applaudieren müssen die Zuschauer sich von der Bühne wegdrehen. Wenn dann also der Orchesterleiter Riccardo Chailly zum ersten Takt ansetzt, haben sich die Gäste gerade erst vom weltlichen Applaus gesammelt.

Man könnte meinen, die illustre Gesellschaft ist nicht etwa angereist, um die Crème de la Crème der Oper zu hören oder in den wirklich saftigen und lebendigen Klang des Scala-Orchesters einzutauchen, sondern um die Diamanten auszuführen und sich von den Fotografen am Eingang ablichten zu lassen. Es ist ein gesellschaftliches Grossereignis in Italien, wichtige Namen aus Politik, Kunst und Wirtschaft versammeln sich hier.

Pereiras letztes Mal

Unter ihnen natürlich auch: der Noch-Leiter der Scala, der österreichische Kulturmanager Alexander Pereira. Es ist seine letzte Saisoneröffnung, zum kommenden Jahr verlässt er vorzeitig nach fünf Jahren den Posten des künstlerischen Leiters, nachdem er zuletzt über einen Finanzdeal mit Saudiarabien gestolpert ist, und geht als Leiter des Festivals Maggio Musicale Fiorentino nach Florenz. Die einstudierten Rituale, der Prunk der Scala, sie sind für den 72-Jährigen somit Geschichte: «Ich lasse ein Stück Herz in Mailand, aber Mailand hat mir auch ein Stück meines Herzens geschenkt», zitiert ihn die italienische Tageszeitung «Corriere della Sera».